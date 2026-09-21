KOTARSKI IZBORI Centar, SDP, Možemo! i Direkt predstavili planove za Gripe, Spinut i Bačvice

Predstavnici koalicije Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta predstavili su liste i dio programa za kotarske izbore u Gradskim kotarevima Gripe, Spinut i Bačvice.

Branimir Urlić iz Direkta istaknuo je kako je riječ o kotarevima na širem području centra grada koji nemaju velike infrastrukturne probleme poput nekih drugih dijelova Splita, ali prostora za napredak ipak ima.

"Posebno bih naglasio obnovu infrastrukture koja je u većini ovih kotareva stara 60 ili 70 godina", kazao je Urlić, prepustivši nositeljima lista da detaljnije predstave probleme i planove za pojedine kotareve.

Gripe: Fokus se seli na južni dio kotara

Karlo Pilko, nositelj liste za Gripe, zahvalio je građanima na potpori tijekom protekle četiri godine te podsjetio na projekte koji su u tom razdoblju pokrenuti i realizirani.

"Pokrenuli smo projekt popločavanja platoa ispred Gripa, kompletno uređenje oko dvorane Gripe te uređenje makadamskog puta. Tamo je sada planirana i garaža s pristupnim putem. Napravili smo novi vau-vau park, radili na infrastrukturi te potpuno ili djelomično obnovili oko osam cesta, šest nogostupa i pet velikih parkirališta", rekao je Pilko.

Dodao je da su nova parkirna mjesta uređivana tamo gdje je to bilo moguće te najavio da će se, dobiju li ponovno povjerenje građana, u sljedećem mandatu više posvetiti južnom dijelu kotara.

"Dosad smo unapređivali sjeverni dio, a sada nam je plan spustiti se na južni dio i raditi na infrastrukturi, obnovi cesta i nogostupa te svemu ostalom što je moguće napraviti s obzirom na ograničen prostor. Sve ćemo raditi u suradnji s građanima i slušajući njihove potrebe", poručio je.

Spinut: Veće uključivanje građana u život kvarta

Tanja Jadrešić, nositeljica liste za Spinut, kazala je kako je riječ o starom i dovršenom kvartu koji se suočava s problemima karakterističnima za takve dijelove grada – dotrajalom infrastrukturom, nedostatkom parkirnih mjesta i sadržaja.

"Primijetili smo da se komunalni i infrastrukturni projekti koji se tiču Spinuta kreću tempom koji možda nije optimalan za njegove stanovnike. Pritisak je velik jer je centar grada praktički pješačka zona, pa imamo i veliki problem s prometom i parkingom", rekla je Jadrešić.

Uz komunalne probleme, od nepropisnog odlaganja otpada do buke povezane s turizmom, naglasila je potrebu snažnijeg uključivanja stanovnika u život kotara.

"Želimo da kvart više živi kao zajednica. Bez građana koji će se aktivno uključiti u njegov život teško će se razviti svijest da je ono što se događa u kvartu zajednička stvar svih nas", kazala je.

Najavila je programe kojima bi se građane različitih generacija potaknulo na aktivnije sudjelovanje, među kojima je i program Spinut Gen Z usmjeren prema mladima, kao i programe međugeneracijske solidarnosti, kvartovske popravljaonice i razmjene.

U planu je i zeleni registar Spinuta kojim bi se pratilo stanje zelenih površina i upozoravalo na probleme.

"Cilj je da ljudi sa Spinuta osjete da je to njihov kvart i da, kada izađu iz svoje zgrade, ne smatraju da je prostor oko njih nečiji tuđi, nego zajednički. Iz toga proizlaze briga, drugačiji odnos prema prostoru i bolji uvjeti za život svih građana", zaključila je Jadrešić.

Bačvice: Zelenilo, promet, parking i javni prostori

Dita Agoli - Waspi iz Možemo!, nositeljica liste za Bačvice, kazala je kako koalicija ima konkretan plan malih, srednjih i većih zahvata u kotaru.

Kao jedan od prioriteta izdvojila je zelene i javne površine te obnovu perivoja i šetališta Bačvice.

"Moramo se boriti za njihovu obnovu jer su u izuzetno lošem stanju, a to su naša najbliža pluća", kazala je.

Među problemima koje žele rješavati navela je i status Šumice koja se danas koristi kao veliko parkiralište, opasne stepenice na tom području te uređenje i osiguravanje plaže Firule zbog opasnosti od odrona.

U planu su i obnova vanjske teretane i dječjeg igrališta te poboljšanje prometne sigurnosti.

"Borit ćemo se za nekoliko novih pješačkih prijelaza. Jedan od njih je ispred Dvora, gdje ljudi stalno prelaze, a vrlo je opasno. Problematično je i područje Puta Firula i Hektorovićeve, gdje ljudi izlaze sa stepenica, a vozači toga često nisu svjesni", upozorila je.

Najavila je i zalaganje za postavljanje novih uspornika prometa.

Velikim problemom Bačvica smatraju i parkiranje, posebno tijekom ljeta zbog velikog broja ljudi koji svakodnevno dolaze na plaže.

"Borit ćemo se za proširenje zone naplate parkinga, propusnice za građane koji ovdje žive i sankcioniranje nepropisnog parkiranja", rekla je.

Među prioritetima je i postavljanje javne rasvjete na površinama na kojima je trenutačno nema, češći odvoz otpada te bolje održavanje spremnika i prostora oko njih.

Koalicija želi aktivirati i kotarske prostorije te ih koristiti za druženja i različite programe za djecu, odrasle i starije stanovnike.

Agoli - Waspi osvrnula se i na dva velika gradska projekta – rekonstrukciju plaže Bačvice i planiranu garažu preko puta Konzuma na Pojišanu.

"Moramo imati utjecaja na to što će biti na Bačvicama i kako će taj prostor izgledati. Ne smiju ondje biti samo komercijalni sadržaji, nego i javni sadržaji dostupni svima. Važno je pratiti i što će se događati s garažom na Pojišanu, čija će biti i kako će se koristiti", rekla je.

Na kraju je pozvala stanovnike kotara da izađu na izbore 27. rujna i daju podršku koalicijskoj listi.