KOTARSKI IZBORI Centar, SDP, Možemo! i Direkt idu zajedno u kotarima Lučac, Plokite, Visoka i Pujanke

Stranke Centar, SDP, Možemo! I Direkt odlučili su ujediniti snage te na predstojeće kotarske izbore izići kao koalicija. Danas su održali konferenciju za medije na tržnici Plokite kako bi javnost izvijestili o projektima na kojima žele raditi u kotarima Lučac, Plokite, Visoka i Pujanke.

Prije same pressice okupljene medije pozdravio je Igor Skoko koji je istaknuo važnost kotarskih izbora.

- Važno je izaći na kotarske izbore jer na taj način biramo ljude iz svoje zajednice te ukazujemo na probleme koje imamo u svojim kotarima. Važno je istaknuti što je potrebno učiniti u određenom kotaru, izvijestiti javnost te pokušati riješiti problematiku, pojasnio je Skoko.

Istaknuo je kako su ovlasti kotara jako male kao i financijska sredstva, ali je potrebno raditi na projektima kako bi isti ušli u gradski Proračun.

Alemko Treselj nositelj liste za kotar Pujanke pojasnio je što je to potrebno napraviti u tom kotaru kako bi poboljšali kvalitetu života.

Pujanke: Nedostatak parking mjesta

- Pujanke su velika stambena četvrt u kojoj se može još puno toga napraviti. Na istočnim Pujankama imamo problem s trgovačkim centrom koji nikad nije riješen, nedostaje nam parking mjesta. S novcem kojim raspolažemo u kotaru pokušavamo popraviti sitne nedostatke, uređujemo klupe u parkovima, zelene površine, ukratko činimo sve što je u našoj moći kako bi život u našem kotaru bio ugodniji, kazao je Treselj.

Lučać - Manuš: ''Potrebne su zelene površine i dječje igralište''

Iva Tukić nositeljica liste gradskog kotara Lučac-Manuš istaknula je nedostatak gradskog zemljišta u kotaru.

- Imamo veliki problem s zemljištem, većina je privatna ili u povratu tako da nemamo puno zelenih površina. Sa skromnim financijskim sredstvima možemo napraviti samo male komunalne zahvate. Prvo na čemu ćemo raditi je projekt dječjeg igrališta jer smo jedini gradski kvart koji nema dječje igralište za manju djecu. Voljela bih da se Grad Split skupa s konzervatorima, na čemu ću inzistirati, uhvati u koštac s tvrđavom Gripe jer ista propada. Čistoća nam je veliki problem, nedostatak podzemnih kontejnera zbog nedostatka gradskog zemljišta na čemu bi Grad trebao poraditi, zaključila je Tukić.

Visoka: ''Kotar s puno problema''

Kotar Visoka sa svojom nositeljicom liste Magdalenom Matijević ističe kako je kotar koji ima potencijala i dobru lokacija, ali puno problema.

- Prvenstveno imamo probleme po pitanju prometne i pješačke infrastrukture. Nemamo parkinga, i nemamo gradskog zemljišta ni javnih površina što je već problem na gradskom nivou, kazala je Matijević.

Plokite: ''Kvart ugodan za življenje''

U ime gradskog kotara Plokite Ivica Kekez ističe kako je njihov kotar jako ugodan za življenje, ali treba poraditi na nekim sitnicama.

- Naš kotarski budžet je skroman te bi ga trebalo povećati. Voljeli bi hortikulturno obnoviti naš kvart, posaditi nova stabla. Potrebna su nam nova parking mjesta, jednosmjerne ulice te naš pazar vapi za rekonstrukcijom koja bi kotaru jako značila, istaknuo je Kekez.