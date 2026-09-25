Kotar ili stranka? Na stranici "Gradski Kotar Visoka" uoči izbora osvanula podrška HDZ-u

Predizborna kampanja za splitske kotarske izbore stigla je do posljednjih sati, a na Visokoj je u petak navečer osvanula objava koja teško može proći nezapaženo. Na Facebook stranici naziva "Gradski Kotar Visoka" objavljena je fotografija HDZ-a i liste broj 3 uz poruku: "U nedjelju zna se IKO i više niko."

Uz objavu su dodane hrvatske zastave i emotikoni, a poruka je potpuno nedvosmislena – riječ je o podršci listi HDZ-a i Domovinskog pokreta koju na Visokoj predvodi Ivan Iko Bikić. Da je takva poruka objavljena na stranici HDZ-a, lokalnog stranačkog ogranka ili privatnom profilu kandidata, u tome ne bi bilo ničega neobičnog. Kampanja tome i služi.

No ovdje se objava nalazi na stranici koja nosi naziv "Gradski Kotar Visoka" i riječ je o službenoj stranici gradskog kotara.

I tu nastaje problem.

Gradski kotar nije vlasništvo jedne političke opcije

Gradski kotar nije stranačka podružnica, niti bi njegov identitet trebao služiti kao produžena ruka bilo koje političke opcije. On postoji zbog svih svojih stanovnika – i onih koji glasaju za HDZ, i onih koji glasaju za Centar, neku treću listu ili uopće ne izlaze na izbore.

Upravo zato ovakva objava ostavlja loš dojam. Građani koji prate stranicu s nazivom svoga kotara imaju pravo očekivati informacije o komunalnim problemima, prometu, radovima, igralištima, sjednicama i drugim pitanjima Visoke. Kada se na istoj stranici pojavi otvoren poziv na podršku samo jednoj izbornoj listi, granica između informiranja stanovnika i stranačke kampanje postaje ozbiljno zamagljena.

A takva granica ne bi smjela biti nejasna.

Listu predvodi dugogodišnji predsjednik kotara

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da listu broj 3 predvodi upravo Ivan Iko Bikić, dugogodišnji predsjednik Gradskog kotara Visoka. On je, naime, predsjednik Gradskog kotara Visoka, a zbog aktualnog izbornog procesa dosadašnje kotarsko vijeće više nije u svom redovnom mandatu, a stanovnici Visoke u nedjelju biraju novi saziv. Bikić se ponovno kandidira, ovaj put kao nositelj zajedničke liste HDZ-a i Domovinskog pokreta.

U takvoj situaciji korištenje stranice koja se predstavlja imenom kotara za promociju upravo njegove liste teško se može smatrati dobrim standardom političke i institucionalne komunikacije. Nije ovdje stvar samo u tome postoji li izričita zakonska zabrana. Postoji i nešto što se zove politička pristojnost, institucionalna odgovornost i osjećaj za granicu između funkcije koju netko obnaša i stranke kojoj pripada.

Na Visokoj tri liste

Podsjetimo, Kotarski izbori u Splitu održavaju se u nedjelju, 27. rujna 2026. godine, od 7 do 19 sati. Na Visokoj su prijavljene tri kandidacijske liste. Listu broj 1 predvodi Magdalena Matijević iz Centra. Pod brojem 2 nastupa koalicija DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista s nositeljem Antom Petričevićem.

Listu broj 3 čine HDZ i Domovinski pokret, a njezin je nositelj Ivan Iko Bikić. Građani će, dakle, birati između tri političke opcije. Upravo zato komunikacijski prostor koji nosi ime njihova gradskog kotara ne bi trebao ostavljati dojam da je unaprijed svrstan uz jednu od njih.

Kampanja ima svoje mjesto

Nitko HDZ-u niti Ivanu Iki Bikiću ne osporava pravo na kampanju. Imaju pravo predstaviti svoj program, rezultate, kandidate i pozivati stanovnike Visoke da im daju glas. Isto pravo imaju i njihovi politički protivnici. Ali za to postoje stranačke stranice, privatni profili kandidata, promotivni materijali i svi drugi uobičajeni kanali političke kampanje. Stranica koja nosi naziv gradskog kotara trebala bi biti nešto drugo.

Trebala bi biti mjesto na kojem će se jednako prepoznati svaki stanovnik Visoke, bez obzira na to što će u nedjelju zaokružiti.