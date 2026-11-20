Predsjednik Gradske organizacije SDP-a Split Danijel Kukoč uputio je oštru poruku splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti, osvrnuvši se na odustajanje od najavljenog panoramskog kotača i koncerta Dina Merlina.

U priopćenju naslovljenom „Kotač otpao, Merlin otpao, ali Šuta nam je, nažalost, ostao” poručuje da gradonačelnik, prema njegovu mišljenju, izbjegava donošenje zahtjevnih odluka i reagira tek nakon pritiska javnosti.

„Tomislav Šuta uvijek ide linijom manjeg otpora”

„Tomislav Šuta uvijek ide linijom manjeg otpora. Najavi najskuplji kotač u Hrvatskoj pa, kad ga građani pritisnu, odustane. Najavi najskuplji koncert adventa pa, kad se građani pobune, odustane i od koncerta”, stoji u priopćenju predsjednika splitskog SDP-a.

Time se osvrnuo na dvije najave gradske vlasti koje su, prema njegovim riječima, završile odustajanjem nakon reakcija građana.

Prozvao ga i zbog troškova gradskih tvrtki

No, kritike nisu stale na adventskim sadržajima. Iz splitskog SDP-a poručuju da bi se gradonačelnik trebao više posvetiti poslovanju gradskih tvrtki i mogućnostima smanjenja troškova za građane.

„Ali kad treba sjesti s direktorima gradskih tvrtki, proći njihove troškove i vidjeti gdje se može uštedjeti da bi Splićani plaćali manje račune, Šute nema. Za trošenje i slikanje uvijek se nađe vremena, ali o konkretnom poslu za koji je izabran Tomislava ne pitajte”, navodi se u priopćenju.

Predsjednik splitskog SDP-a tako smatra da gradska vlast više pozornosti posvećuje javnim najavama i predstavljanju projekata nego rješavanju pitanja koja izravno utječu na kućne budžete Splićana.

„Šuta nam je, nažalost, ostao”

Priopćenje završava kratkom, ali oštrom političkom porukom gradonačelniku.

„Kotač je otpao. Merlin je otpao. Šuta nam je, nažalost, ostao”, zaključuje Kukoč.