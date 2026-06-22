Kosor prozvala Plenkovića: "Ne možeš slaviti antifašizam i tolerirati fašistički pozdrav"

Bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor na Dan antifašističke borbe javno je kritizirala premijera Andreja Plenkovića zbog političkih partnerstava i odnosa prema pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu.

U objavi na društvenoj mreži X osvrnula se na suradnju HDZ-a s Domovinskim pokretom te na, kako smatra, toleriranje spornih poruka povezanih s ustaškim režimom.

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"Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći 'dvostruke konotacije' za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima", napisala je Kosor.

Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći “dvostruke konotacije”za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 22, 2026

Plenković u Kanadi, na obilježavanju bio izaslanik

Premijer Plenković nije sudjelovao na središnjem obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici jer se od ponedjeljka do srijede nalazi u službenom posjetu Kanadi. Umjesto njega, na svečanosti je bio ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić kao premijerov izaslanik.

Povodom praznika Plenković se oglasio i na društvenim mrežama, istaknuvši važnost doprinosa hrvatskih antifašista u borbi protiv nacizma i fašizma tijekom Drugog svjetskog rata. Naglasio je da je njihov otpor svrstao Hrvatsku među članice pobjedničke antifašističke koalicije.

"Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", istaknuo je premijer.

Dan antifašističke borbe obilježavamo u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi. Hrvatski su antifašisti svojim otporom… pic.twitter.com/nM8VxtWAvV — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) June 22, 2026