Kosor o smjeni ministara: Dosta je veliki majstor bio Sanader, ali mislim da ga Plenković ovdje šije

Bivša premijerka Jandranka Kosor bila je gošća Newsrooma u kojem je s novinarkom Ankom Bilić Keserović razgovarala o obnovi nakon potresa i političkim dostignućima u 2023. godini.

“Fascinantno mi je slušati premijera Andreja Plenkovića koji o uspjesima obnove govori kao da je obnova počela prije 9 mjeseci, kao da su se potresi zbili prije godinu dana. Ovako je trebao govoriti prije dvije godine, godinu i pol. Trebao je ovako govoriti kad je došao na Banovinu i ljudi su ga izviždali. Mislim da se previše vremena izgubilo. Ministar graditeljstva Branko Bačić je pokrenuo procese. Bačić je jako poduzetan, nisam shvaćala zašto je Plenković ekperimentirao s lošim ministrom Darkom Horvatom koji je na kraju i uhićen, pa onda to dovođenje potpuno nepoznatog ministra Ivana Paladine za kojeg se apsolutno nije znalo zašto je izabran. Bačić je odmah mogao preuzeti posao”, rekla je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Kosor navodi da obnova nakon potresa definitivno kasni

“Dobro je što se obavlja infrastruktura i grade objekti, ali to neće puno značiti onima koji su izgubili vrijeme i godine. Mislim da jedan dio tih ljudi strahuje da bi se ono što se dosad nije napravilo moglo otegnuti. Jedan gospodin na televiziji je rekao da je to područje Hrvatske pusto, da su svi otišli. Jedan dio mladih ljudi s ovog područja je nepovratno otišao. Mislim da je sve trebalo teći puno brže. Mislim da je neprimjereno govoriti da je situacija na Baniji dobra”, rekla je pa je dodala:

“Oni koji su dobili ključeve od stanova su danas zadovoljni i sretni. Želim čestitati svom ministru Bačiću na tom radu. Sve to loše se zaboravi ako se konačno skrasite u toplom, čistom s lijepom urednom kupaonicom.”

Bivša premijerka navodi da se Plenković često postavlja kao netko tko daruje narod nečim što čini kao predsjednik Vlade, a kako kaže, zaboravlja da je to osnovna dužnost Vlade i posao izvršne vlasti.

“Obnova ne da je kaskala nego je gotovo stajala na mrtvoj točki. Vidjelo se iz aviona na samom početku da eksperiment s Paladinom neće uspjeti, ali Plenković je i dalje ustrajao. Jasno je da će ovo sve Plenković nastojati kapitalizirati u izborima. Mislim da je Plenković katkad očajan zbog poimanja da mi svi ne vidimo dovoljno, ili vidimo, ali ne želimo priznati što on sve za nas čini i kako se za sve nas žrtvuje. To je posljedica dugovječnosti na vlasti. Kad ste dugo na vlasti, odlijepite se od jednog dijela stvarnosti. Dugovječnost na vlasti čini i njega možda nervoznim. Meni je Zoran Milanović bio korektiv, Plenković ju nema. Milanović je u posljednje vrijeme potpuno zašutio. Svako doba je dobro za upozoriti na nepravilnosti u društvu”, kazala je.

Dotaknula se i premijerove izjave da je i francuski predsjednik Emmanuel Macron promijenio puno premijera.

“Neusporediv je sustav u Francuskoj i u Hrvatskoj. Macron je šef svega, to je polupredsjednički sustav. Mi smo u sustavu parlamentarne demokracije gdje predsejdnik Vlade bira ministre. To jesu li oni otišli usred mandata ili nakon toga kao Gabrijela Žalac, to je sasvim sevejdno. Kad govorimo o Plenkoviću kao osobi koja bira te ministre, on tu vješto okreće pilu naopako. Dosta je veliki majstor bio Ivo Sanader, al mislim da ga Plenković ovdje šije. Aferu Mreža pripisuje Mostu i sad svi misle da je Most korumpiran”, kazao je.

Kosor kaže da je Plenkovićevo jedino važno mjerilo i glavni kriterij za biranje ministara to da to budu osobe koje ga neće nadrasti u političkom smisli i neće postati popularniji od njega.

“Bira suradnike tako da nitko ne izraste u veći, krošnatiji hrast od njega kako mu ne bi napravio hlad. Bivši ministar Davor Filipović je otišao zapravo zbog nelojalnosti. Premijer želi biti najviši hrast u državi. I svi koji se želimo skloniti moramo pobjeći u hladovinu njegove krošnje i biti sretni što smo tamo. U demorkatskom svijetu bi bilo logično da kaže kad će biti izbori. I to ne samo zbog političkih stranaka nego i zbog nas građana da se znamo pripremiti. Mislim da on zna kad će biti izbori, ali namjerno ne govori kako bi dokazao da je sve u njegovim rukama. Plenković je definitivno u kampanji”, kazala je Kosor.