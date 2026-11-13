Košarkaški spektakl u Zadru: Stiže moćni Partizan, a Modrić jednom izjavom o Luki Božiću zagolicao maštu navijača

U Zadar u subotu stiže jedna od najboljih momčadi s ovih prostora, tradicionalno i veliki rival, beogradski Partizan. Kvalitetna momčad iz europskog vrha redovito je bila favorit, ali pamte se i velike, ne tako davne pobjede – na Badnjak 2023. godine Zadar je ostvario veliku pobjedu 84:68, uz izvrsnu partiju Luke Božića, Darija Drežnjaka i Marka Ramljaka. Potonji dvojac i ove godine je tu, a Božić je upravo završio svoju avanturi u Kini i vjerojatno se vraća u europsku košarku.

Ove sezone u Skupini B Partizan je uz Dubai jedina neporažena momčad. Modrićevi momci nedavno su u Emiratima pokazali da se mogu nositi s najboljima, čak i bez Mihailovića, mogu li pred svojom publikom okrenuti sreću u svoju korist?

– Do sada sam imao samo prilike kao navijač dolaziti na utakmice protiv Partizana, tako da je sada još posebniji doživljaj biti dio svega toga. Dobro smo se pripremali, dobro trenirali cijeli tjedan i, eto, mislim da ćemo uz pomoć naših navijača tražiti svoju priliku. Naš je mindset da u utakmicu uđemo što opuštenije, da damo sve od sebe, budemo maksimalno koncentrirani i nadamo se pobjedi. Pozvao bih sve navijače da dođu u što većem broju, naprave dobru atmosferu i pomognu nam na putu prema našim ciljevima, kaže Andro Mirčeta.

Navijače posebno zanima stanje Vladimira Mihailovića. One je, prema riječima trenera Stipe Modrića, počeo trenirati, bit će u momčadi ali još se ne zna koliko će moći pomoći suigračima.

– Partizan je veliko ime, kako na ovim prostorima tako i u Europi. Već duže vrijeme su na razini na kojoj se bore za plasman na Final Four Eurolige. Budžet im je ogroman, a roster broji 18-19 igrača. Čak su jučer, odnosno prekjučer, potpisali još jednog igrača. Mislim da je to ekipa koja ulijeva respekt, ali imamo i mi neke svoje računice. Vjerujem u svoju ekipu i smatram da uz podršku naše publike, dobar dan i dobar postotak šuta za tri poena možemo tražiti svoju priliku. Što se tiče motivacije, svima nam je jasno da ona sigurno neće biti upitna, ne igra se svaki dan protiv tako renomiranog protivnika. Međutim, da smo i do sada u svaku utakmicu ušli dobro, protiv Spartaka smo također dobro igrali i bili u egalu nekih 30 minuta. Jednostavno, imali smo problema s realizacijom. Na kraju krajeva, dosta toga ovisi i o protivniku protiv kojeg igramo. Bez obzira na to što je s druge strane Partizan, ako dobijemo svoju priliku, znat ćemo je objeručke prihvatiti, kaže Modrić.

Novinarska konstatacija na konferenciji za medije bila je – Luka Božić je slobodan.

– Da, preduhitrio sam vas, ja sam to prvi rekao upravi, odgovorio je Modrić.