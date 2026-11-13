Košarkaši Zadra posjetili OŠ Zemunik i razveselili učenike ulaznicama za Partizan

Mladi zadarski košarkaši družili su se s učenicima, odgovarali na njihova pitanja, dijelili autograme i rado pozirali za zajedničke fotografije i selfieje. Susret je protekao u veselom ozračju, a učenici su imali priliku iz prve ruke upoznati igrače i saznati nešto više o njihovim košarkaškim počecima i životu profesionalnih sportaša.

Uz promociju košarke i Košarkaškog kluba Zadar, igrači su učenicima podijelili i ulaznice za nadolazeću utakmicu 8. kola AdmiralBet ABA lige između Zadra i Partizana, koja je na rasporedu u subotu, 14. studenoga, s početkom u 18 sati u Dvorani Krešimira Ćosića.

A koliko je ovo druženje ostavilo pozitivan dojam na učenike, najbolje govori činjenica da je već dan nakon posjeta najtraženiji sport na satu tjelesnog odgoja bila upravo – košarka!

Ulaznice za utakmicu dostupne su online putem sustava Entrio te na Entrio prodajnim mjestima. Prodaja ulaznica na blagajni ispred Dvorane Krešimira Ćosića bit će organizirana u subotu, 14. studenoga, od 10 sati pa sve do poluvremena utakmice.