Koš se srušio i ozlijedio maloljetnika, Grad Supetar otkriva detalje: "Igralište ostaje zatvoreno do daljnjega"

Nakon što se u srijedu, 29. srpnja, na sportskom igralištu u Splitskoj prevrnula konstrukcija košarkaškog koša i ozlijedila maloljetnika, Grad Supetar objavio je opširno priopćenje o dokumentaciji, provedenim postupcima i mjerama koje će biti poduzete radi utvrđivanja odgovornosti. Iz Grada su ponovno izrazili žaljenje zbog nesreće te ozlijeđenom mladiću poželjeli brz i potpun oporavak.

Naglasili su kako se konstrukcija koša na javnom sportskom igralištu nije smjela prevrnuti i ugroziti zdravlje korisnika, neovisno o tome čiju će eventualnu odgovornost utvrditi nadležne institucije.

Igralište zatvoreno, koš se ne smije pomicati

Nakon nesreće na teren su izašli policija i djelatnici hitne medicinske pomoći, dok je cijelo igralište osigurano i zatvoreno za korištenje.

Pali koš, njegov temelj, sidreni elementi i okolna podloga neće se popravljati, rastavljati ni premještati sve dok policija i druga nadležna tijela ne završe postupanje. Time će se sačuvati izvorno stanje potrebno za eventualno tehničko vještačenje i utvrđivanje točnog uzroka prevrtanja konstrukcije. Grad Supetar nadležnim je institucijama dostavio projektnu, ugovornu, gradilišnu, nadzornu, atestnu i primopredajnu dokumentaciju povezanu s izradom temelja i ugradnjom sportske opreme.

Od izvođača radova zatraženo je hitno i detaljno očitovanje, kao i dokumentacija o izvođenju temelja, ugrađenom modelu koša, načinu montaže i sidrenja te osobama koje su sudjelovale u radovima. Zasebno očitovanje zatraženo je i od glavnog nadzornog inženjera, koji treba objasniti na koji su način pregledani temelji i skriveni radovi te kako je kontrolirana stabilnost konstrukcije.

Koševi montirani u rujnu 2025. godine

Prema podacima iz građevinskog dnevnika, iskop za temelje košarkaških koševa, klupa, koševa za otpatke i golova evidentiran je 23. svibnja 2024. godine, dok je betoniranje provedeno dan poslije. Montaža košarkaških koševa evidentirana je 4. rujna 2025. godine. Nadzorni inženjer tada je zapisao da se radovi izvode u skladu s projektnom dokumentacijom i pravilima struke. Glavnim projektom bila je propisana ugradnja dvaju podnih košarkaških koševa za vanjsku uporabu, s fiksnom čeličnom konstrukcijom i betonskim temeljem izvedenim prema uputama proizvođača.

Svi elementi trebali su biti usklađeni s normom HRN EN 1270:2008, što je izvođač prije ugradnje trebao dokazati odgovarajućim certifikatom i izvještajem o ispitivanju. Iz Grada tvrde da su tijekom izvođenja radova zaprimili tehničku i atestnu dokumentaciju sportske opreme te da su atesti evidentirani u završnom dijelu građevinskog dnevnika.

Pokusno opterećenje nije provedeno

U završnom izvješću nadzornog inženjera navedeno je da je kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih materijala dokazana dostavljenom dokumentacijom te da su svi radovi predviđeni projektom izvedeni. Pokusno opterećenje koševa, međutim, nije provedeno jer, prema navodima iz izvješća, nije bilo propisano glavnim projektom ni tada važećim propisima.

Primopredajni pregled obavljen je 12. studenoga 2025. godine u nazočnosti predstavnika Grada, izvođača i glavnog nadzornog inženjera. Tada su evidentirani određeni nedostaci, među kojima su bili čišćenje nasutog materijala, spajanje uzemljenja na rasvjetne stupove, ukapanje uzemljenja kod koša i uređenje gromobranskih traka.

Ti su nedostaci naknadno otklonjeni, dok primjedbe na stabilnost konstrukcije, dimenzije temelja ili dubinu sidrenja koša nisu zabilježene. U javnosti se pojavio i dopis projektanta iz lipnja 2025. godine, uz tvrdnje da je Grad bio upozoren na probleme tijekom izvođenja radova. Iz Grada Supetra navode da se taj dopis nije odnosio na koševe, temelje, sidrenje ili stabilnost sportske opreme, nego na pripremu podloge i vodopropusnost završne sportske površine.

Prema ugovoru, izvođač za kvalitetu ugrađene opreme i izvedenih radova odgovara tijekom jamstvenog roka od 60 mjeseci. Utvrdi li se odgovornost izvođača, nadzora, dobavljača, proizvođača ili neke druge osobe, Grad najavljuje pokretanje ugovornih, odštetnih i drugih pravnih postupaka.

Pregledat će se svi elementi igrališta

Prije ponovnog otvaranja igrališta bit će proveden izvanredni stručni pregled drugog košarkaškog koša, uključujući njegov temelj, dubinu sidrenja, spojeve i stabilnost konstrukcije. Pregledat će se i malonogometni golovi, odbojkaška oprema, ograda, rasvjetni stupovi, uzemljenje i svi drugi elementi koji bi mogli predstavljati opasnost za korisnike.

Igralište neće biti otvoreno sve dok ovlaštena stručna osoba pisanim putem ne potvrdi da su koševi i ostala oprema sigurni za uporabu. Grad Supetar najavio je i uspostavljanje jedinstvenog pisanog protokola za redovite preglede i evidentiranje stanja svih dječjih i sportskih igrališta kojima upravlja.

Poručili su kako će, utvrdi li se propust bilo kojeg sudionika, uključujući eventualni propust gradskih službi, odgovornost javno priznati i poduzeti odgovarajuće mjere. Istodobno su naglasili kako se odgovornost ne može pripisivati bez dokaza te da će javnosti omogućiti pristup dokumentaciji koju je moguće objaviti bez ugrožavanja istrage i zaštite osobnih podataka.