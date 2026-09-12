Koš na kojem je počela velika priča: Ovdje je prve košarkaške korake napravio Krešimir Čosić

Svatko je nekad imao svoj koš. Mislimo, naravno, na zaljubljenike u košarku, dok se ova igra, bolje rečeno basket, igrala na ulici.

Kasnije su došla prava košarkaška igrališta, a Mirko Novosel i Ranko Žeravica još su davnih dana pametno postavljali koševe gdje god se moglo – po selima i raznim putešestvijama, tamo gdje su rasli visoki momci…

A mi smo danas u Zadru bili kod jednog posebnog koša, možda i najvažnijeg za ono što nazivamo prekretnicom hrvatske košarke.

U Ulici Frana Alfirevića nalazi se obnovljeni koš na kojem je svoje prve košarkaške korake napravio veliki Krešimir Čosić. Po mnogima najveći hrvatski košarkaš svih vremena, sportska i ljudska veličina.

Uz koš se nalaze spomen-ploča i mural na kojem je vrlo dobro opisana Krešina ostavština njegovu Zadru i hrvatskoj košarci.

Njegovo ime Tornado skandira gotovo na svakoj utakmici, a dobro znamo i onu: „Bog je stvorio čovika, a Zadar košarku.“

Vraćao se Krešo svome Zadru kad god je trebalo. Dosjetljivi su bili u tadašnjoj upravi KK Zadra pa bi prije svake sezone registrirali Krešu čak i dok je bio u SAD-u. Vodili su se mišlju: „Nikad ne znaš kad se on može vratiti.“

Tako je i s ovim Krešinim košem, postavljenim još 1996., a obnovljenim 2020. godine. Krešo Čosić zauvijek je tu – da poneki zadarski dječak zastane pokraj njega, a Krešo mu ispriča najljepšu košarkašku priču.