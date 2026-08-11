Kornjača ponovno napala u Kaštelima: Mladiću prišla s leđa i ugrizla ga, ovo je već peti slučaj

Unatoč nadanjima da se kornjača povukla iz Kaštelanskog zaljeva, u nedjelju, 9. kolovoza u popodnevnim satima zabilježen je novi incident. Na plaži Miljenko i Dobrila u Kaštel Lukšiću, glavata želva ugrizla je mladića za donji dio leđa, nanijevši mu ranu koja je krvarila. Ovo je već peti zabilježeni slučaj ugriza od 22. srpnja te je opravdana zabrinutost među građanima, među njima i majka mladića kojeg je kornjača ozlijedila, kao i svjedoci navedenog slučaja, piše Portal Kaštela.

Povodom ovog slučaja, naša je redakcija već kontaktirala nadležne službe, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, te u ovom trenutku čekamo njihov službeni odgovor. Kako je riječ o strogo zaštićenoj životinji u svom prirodnom staništu, neslužbeno doznajemo da njezino dislociranje najvjerojatnije neće biti moguće, no točne razloge i službeno očitovanje objavit ćemo čim zaprimimo odgovor nadležnih.

Prišla s leđa i ugrizla bez ikakva povoda

O dramatičnom trenutku na plaži posvjedočila je majka ozlijeđenog mladića za Portal Kaštela.

- Kornjača je prišla mladiću s leđa i ugrizla ga za donji dio leđa, pri čemu mu je nanijela ranu koja je krvarila. Ovakva situacija traje već neko vrijeme i postala je zaista zabrinjavajuća. Kornjača se učestalo zadržava na istom području, izranja u neposrednoj blizini kupača i prilazi im s leđa. Posebno zabrinjava činjenica da do ugriza dolazi i kada je ljudi ne diraju niti je na bilo koji način uznemiravaju. Kupači su u strahu i mnogi se više ne osjećaju sigurno ulaziti u more - kazala je majka dodaje kako je odmah nakon ugriza kontaktirala i služba 112.

- Jedina dobivena uputa bila je da ozlijeđena osoba ode na hitnu medicinsku pomoć i primi zaštitu protiv tetanusa. Međutim, ostaje neriješen glavni problem – životinja se i dalje nalazi među kupačima - uznemireno je govorila.

"Bili smo samo 5 metara od njega..."

Napad je potvrdila i čitateljica koja se u trenutku incidenta nalazila u moru, svega nekoliko metara od ozlijeđenog mladića.

- Suprug i ja smo bili samo pet metara od njega, u dubini. Nažalost, kornjača je nastavila svoje napade i više nam stvarno nije ugodno u moru. Svi smo se napokon opustili jer smo mislili da je više nema, ali eto je opet - ispričala je čitateljica i dodala.

Čitatelji koji su nam se javili vezano uz slučaj ističu kako su svjesni da je glavata želva strogo zaštićena morska vrsta u svom prirodnom staništu i da nitko ne želi da joj se naudi. Međutim, situacija u kojoj se kornjača, prema neslužbenim procjenama teška i do 70 kg, učestalo zadržava u samom plićaku i napada kupače više nije bezazlena.

Dok se čeka reakcija nadležnih službi ne preostaje ništa drugo nego dodatan oprez prilikom kupanja u moru.