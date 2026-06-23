Korisnici prijavljuju velike probleme s Facebookom i Instagramom

Korisnici Facebooka diljem svijeta prijavljuju poteškoće u radu, pokazuju podaci platforme Downdetector, koja u stvarnom vremenu prati rad digitalnih servisa. Nakon mirne noći i jutra, tijekom poslijepodneva počeo je rasti broj prijava, da bi navečer naglo skočio na razinu višestruko veću od uobičajene.

Poteškoće, prema prijavama korisnika, nisu ograničene samo na Facebook. Problemi se bilježe i na Instagramu, što upućuje na moguće šire smetnje u radu Metinih platformi.

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Prema dostupnim podacima, najviše se poteškoća odnosi na rad web stranice, dok zatim slijede problemi s mobilnom aplikacijom te prikazom sadržaja na feedu.

Takva raspodjela upućuje na to da se ne radi o izoliranom problemu, nego o širim smetnjama u temeljnim funkcijama platforme.