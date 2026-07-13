Korčula nakon paklene borbe s vatrom: Što se događa na požarištu kod Blata?

Požar na području Blata (otok Korčula) za koji je DVD Blato zaprimio dojavu 11. srpnja u 14:54, pod nadzorom je vatrogasaca. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i borova šuma na trenutačno procijenjenoj površini od 900 ha, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednice.

Tijekom dana 12. srpnja radilo se na dogašivanju i sanaciji požarišta s ukupno 186 vatrogasaca i 48 vozila. U pomoć zemaljskim snagama angažirana su i četiri protupožarna zrakoplova, tri CL-415 i jedan AirTractor.

Također su na Korčulu pristigla i 84 vatrogasca s 24 vatrogasna vozila iz Vatrogasnih zajednica Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te VZ Grada Zagreba. Vatrogasci iz Koprivničko-križevačke županije s 50 vatrogasca i 16 vozila bili su u pripravnosti u Vatrogasnom centru za edukaciji i tehnološki razvoj Split, Vučevica, te su navečer zbog povoljnije situacije na požarištu otpušteni.

Tijekom noći 12. na 13. srpnja obavljalo se dežurstvo i sanacija požarišta s ukupno 95 vatrogasaca i 25 vozila.