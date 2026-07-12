KORČULA JOŠ GORI Kanaderi gase požar, dva vatrogasca su ozlijeđena, dežuraju i u zračnoj luci

Veliki požar koji je u subotu poslijepodne izbio između Blata i Smokvice na otoku Korčuli i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrom na zahtjevnom terenu. Na požarištu je angažirano oko 220 vatrogasaca, kojima iz zraka pomažu dva kanadera, dok se tijekom dana očekuje uključivanje i trećeg protupožarnog zrakoplova.
Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović rekao je da je situacija povoljnija nego prethodnog dana, ali da razloga za opuštanje nema.
"Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežurat će iz dubrovačke zračne luke, ako što izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca", izjavio je Simović.
Vatrogascima je tijekom noći djelomično pomogla kiša, koja je usporila širenje vatre, no zbog velike opožarene površine i dalje traje intenzivna sanacija rubnih dijelova požarišta kako bi se spriječilo ponovno rasplamsavanje.
Državna cesta Vela Luka – Korčula otvorena je za promet, no iz Hrvatskog autokluba vozačima i dalje preporučuju da, ako je moguće, izbjegavaju tu prometnicu zbog blizine aktivnog požarišta.
Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je da su vatrogasci tijekom proteklog dana i noći diljem zemlje intervenirali 145 puta. U gašenju požara sudjelovalo je 247 vatrogasnih organizacija, 1.024 vatrogasca i 353 vatrogasna vozila, što potvrđuje koliko je proteklih dana bilo zahtjevno za vatrogasne snage.
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