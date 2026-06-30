Korčula je mirisala na vino, janjetinu i slastice: Blato priredilo večer koja se ne zaboravlja

U prekrasnom ambijentu Gradskog parka u Blatu uspješno je održano drugo ovogodišnje ljetno izdanje tradicionalne eno-gastro manifestacije "Okusi i mirisi zavičaja – Blato Wine & Dine".

Pod krošnjama stabala, u spoju povijesti, kulture i gastronomije, brojni domaći i strani posjetitelji imali su priliku doživjeti autentičnu Korčulu kroz okuse, mirise i proizvode koje su stvarale generacije otočana. Manifestacija je još jednom potvrdila status jednog od ključnih ljetnih događanja u Blatu, s naglaskom na tradiciju, lokalne proizvode i turističku ponudu temeljenu na zavičajnom identitetu.

Lumblija bila zvijezda večeri

Zrakom su se širili mirisi domaćih slastica, bilja i agruma, no posebnu pažnju posjetitelja privukla je lumblija, tradicionalni kolač sa Zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Ova zaštićena delicija, pripremljena s varenikom, odnosno ukuhanim moštom od grožđa, te bogatim miksom začina u kojima dominira cimet, mogla se kušati i kupiti tijekom večeri. Autohtone i moderne slastice, kao i tradicionalne proizvode otoka Korčule, predstavili su OPG Sanja Protić i OPG Bosnić iz Blata te OPG Pecotić iz Smokvice, dok je brend Škatula iz Lumbarde donio prepoznatljive slatke okuse otoka. Jedna od najvećih kulinarskih atrakcija večeri odvijala se na gastro kućici Narodne glazbe Blato. Članovi limene glazbe na jednu su večer instrumente zamijenili kuhačama i za posjetitelje pripremili "mlado s bižom", starinsko jelo na žlicu od mlade janjetine i svježeg graška. Bogati i mirisni umak privukao je brojne posjetitelje željne pravog okusa Blata, a manifestacija je imala i humanitarnu notu uz sudjelovanje Lige protiv raka Korčula-Pelješac-Lastovo-Mljet, ogranak Blato.

Od ribljih delicija do otočnog gina

Izlagački stolovi nudili su bogatu ponudu proizvoda s oznakom Hrvatski otočni proizvod, od korčulanskog meda, džemova i maslinovog ulja do morskih specijaliteta.

Plodove mora i zemlje, kao i kreativno pripremljene riblje delicije, predstavio je OPG Blue Fish iz Brne. OPG Nadilo iz Žrnova posjetiteljima je ponudio mlade otočne sireve i maslinovo ulje, dok je OPG Komparak iz Korčule privukao pažnju medom, maslinovim uljem i zanatskim otočnim ginom "Trut", koji se temelji na lokalnim mirodijama. "Okusi i mirisi zavičaja" odavno su prerasli isključivo gastro okvire. Posjetitelji su mogli razgledati i kupiti unikatne, ručno rađene predmete koji čuvaju otočni identitet. Dainesi Studio iz Blata predstavio je ručno rađenu keramiku s oznakom Autentični blatski suvenir, dok su poseban šarm manifestaciji dale originalne torbe s motivima zaštićenog blatskog govora.

Vino i saksofon za kraj večeri

Bogatu gastronomsku ponudu pratila su vina domaćih blatskih vinarija. Svoje etikete posjetiteljima su predstavile Vinarija Bačić, Vinarija Dine i Vinarija Šarenko.

Ljetnu večer dodatno je uljepšala izvedba Emila Marinovića na saksofonu, koja je upotpunila atmosferu u Gradskom parku. Manifestacija "Okusi i mirisi zavičaja – Blato Wine & Dine" još je jednom pokazala da se Blato najbolje upoznaje kroz zajedništvo, otvoreno srce i pun stol.

Stižu nova izdanja manifestacije

Nakon uspješnog otvorenja ljetne sezone, organizatori Blatski fižuli, ustanova u kulturi, i Turistička zajednica Općine Blato najavili su nova izdanja manifestacije. Sljedeći termini održavanja su 8. srpnja, 22. srpnja, 12. kolovoza i 26. kolovoza, uz najavu još bogatije ponude izlagača, tradicionalnih proizvoda i otočnih delicija.