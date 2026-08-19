Korčula i Lastovo ponovno se ujedinjuju zbog Frane: Ova večer u Veloj Luci imat će posebnu misiju

Vela Luka će 22. kolovoza ponovno postati mjesto glazbe, emocija, zajedništva i humanosti. Na rukometnom igralištu s početkom u 20 sati održat će se memorijalni koncert posvećen Frani Borovini, mladom glazbeniku i vrsnom bubnjaru iz Blata koji je tragično preminuo prošle godine. Frano je bio dobro poznato lice lokalne glazbene scene, a prijatelji i kolege pamte ga po talentu, energiji i velikoj ljubavi prema glazbi, posebno prema bubnjevima. Bio je dio i podrška brojnim korčulanskim bendovima, a upravo će glazba i ove godine povezati ljude koji žele sačuvati uspomenu na njega.

Prošle godine okupili su Korčulu i Lastovo

Prvi memorijalni koncert pokazao je koliko je dubok trag Frano ostavio među prijateljima, glazbenicima i stanovnicima otoka. U Veloj Luci okupili su se brojni ljudi s Korčule i Lastova, u večeri koja je, osim snažnih emocija, imala i važnu humanitarnu dimenziju. Prikupljena sredstva nakon prošlogodišnjeg koncerta donirana su Udruzi Cvitić, Udruzi Vincenca, Udruzi Kap u moru i Udruzi Lipa rič, ali i dvjema otočnim obiteljima kojima je pomoć bila prijeko potrebna – obitelji Knego i obitelji Nobilo.

Tako je događaj posvećen sjećanju na mladog glazbenika prerastao u nešto još veće – priliku da zajednica pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Ove godine sva pomoć ide jednoj obitelji

Humanitarna priča nastavlja se i ove godine, ali s jasno određenim ciljem. Sva sredstva koja budu prikupljena tijekom memorijalnog koncerta namijenjena su pomoći obitelji Knego. Organizatori žele da koncert ne bude samo podsjetnik na prerani odlazak mladog čovjeka, prijatelja i glazbenika, već i večer tijekom koje će se zajedništvo pretočiti u konkretnu pomoć drugima. Upravo kroz glazbu, druženje i humanost Frano nastavlja živjeti u uspomenama svojih prijatelja, kolega i cijele zajednice.

Ulaz je besplatan, donacije su dobrovoljne

Memorijalni koncert održat će se u subotu, 22. kolovoza 2026. godine, s početkom u 20 sati na rukometnom igralištu u Veloj Luci. Magdalena Kalinić u ime organizacijskog tima poručuje kako je ulaz na koncert besplatan za sve posjetitelje, dok će tijekom večeri svi koji to žele moći ostaviti dobrovoljnu donaciju. Organizatori pozivaju sve prijatelje, poznanike, ljubitelje glazbe te stanovnike Korčule, Lastova i okolice da im se pridruže.

Bit će to još jedna večer posvećena Frani Borovini – njegovoj glazbi, prijateljstvu i tragu koji je ostavio iza sebe, ali istodobno i prilika da se pokaže koliko jedna zajednica može napraviti kada se ujedini oko dobrog cilja. Jer tamo gdje riječi ponekad nisu dovoljne, glazba i ljudska solidarnost nastavljaju pričati priču.