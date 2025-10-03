KORAK PO KORAK DO NADE Evo zašto je važno da u nedjelju dođete na Rivu u 11 sati: "Trčimo za one koji se još bore i za one koje smo izgubili"

Još malo i održava se Race for the Cure, tradicionalna utrka / šetnja u kojoj su svi pobjednici jer svakim korakom podržavamo jedni druge s ciljem borbe protiv raka.

Podsjetimo, Race for the Cure najveći je europski sportski događaj za zdravlje žena. Pomaže humanitarnim organizacijama koje se bore protiv raka te bolnicama da prikupe sredstva i podignu svijest o karcinomu. Svake godine u Europi imamo 500.000 novih dijagnoza, a nažalost 125.000 ljudi umire od raka dojke. Upravo zbog tih brojki važno je podići svijest o važnosti prevencije.

Upravo mjesec listopad posvećen je borbi protiv raka dojke te se tijekom cijelog mjeseca organiziraju javnozdravstveni događaji kako bi se podigla svijest o važnosti ranog otkrivanja bolesti i redovitih preventivnih pregleda.

Vodeći uzrok smrti od raka kod žena

Rak dojke zloćudna je bolest koja nastaje kada normalne žljezdane stanice dojke promijene svoja svojstva te počnu nekontrolirano rasti, umnožavati se i uništavati okolno zdravo tkivo. Takve promijenjene stanice mogu potom dospjeti u limfne i/ili krvne žile te tako proširiti bolest u druge dijelove tijela. Upravo rak dojke je u čak 95 posto zemalja svijeta prvi ili drugi vodeći uzrok smrti od raka kod žena.

Organizator utrke Race for the Cure na splitskoj Rivi je Županijska liga protiv raka – Split. Osnovana je 1967. godine kao nevladina, nestranačka, neprofitna i humanitarna udruga. Najstarija je udruga u Splitu i jedna od prvih u Hrvatskoj koja djeluje s ciljem zaštite zdravlja i smanjenja pojavnosti i smrtnosti bolesti raka te zdravstvene edukacije stanovništva Splitsko-dalmatinske županije. Liga djeluje pri Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Inicijator je izgradnje onkologije u Splitu 1972. godine te njene dogradnje i modernizacije 2008. godine.

U utrci koja okupi velik broj sudionika i ove godine će sudjelovati žene iz splitske Udruge Caspera. Inače, Udruga je nastala prije šest godina te trenutno okuplja 90 žena koje su se borile ili se još uvijek bore s rakom.

„Ovakva manifestacija nama daje snagu, volju, gura nas naprijed jer vidiš – da nisi sam. Vidiš kolika je količina podrške ljudi koji nemaju veze s karcinomom, ali su došli dati nam podršku. Bitno je pričati o karcinomu, ne samo o karcinomu dojke već o svim vrstama. Karcinom dojke kod žena je najzastupljeniji, ali – treba pričati. I ne samo u listopadu već svaki dan. Stalno treba pozivati na preglede, na fizičku aktivnost, na zdraviji način života…“, kaže nam predsjednica Udruge Caspera Sonja Grgat.

Nedjelja, 11 sati, Riva

Riva će i ove godine, u nedjelju od 11 sati, biti puna ljudi koji su došli dati svoj doprinos ovoj hvalevrijednoj akciji, a i vi se još stignete priključiti.

"Mi smo svake godine na Rivi, uvijek imamo svoj štand i imat ćemo ga i ove godine. Imamo svoj tim, a ukoliko se netko želi priključiti našem timu - može. Naziv tima je Udruga Caspera, a kod je B4D0F7A5. Volimo biti podrška drugima i drago nam je kad se puno ljudi odazove“, kaže nam Sonja.

Unatoč tome što se o važnosti pregleda neprestano govori, mnogi ljudi takve stvari zanemare ili ne stignu obaviti. A kada dođe dijagnoza – onda je već kasno.

„Nažalost, rak se može dogoditi bilo kome. Rak pogađa sve mlađe žene. Pričam o ženama jer smo mi udruga žena. Jednostavno, nevjerojatno je koliko je raka, koliko je ljudi dotaklo. Čini se da nema obitelji koju nije dotakao na neki način, ili bliže ili dalje“, kazuje nam dalje Sonja.

Inače, Udruga Caspera svojim članicama nudi razne aktivnosti – postoji klapa, druže se na pilatesu, nordijskom hodanju, idu na izlete, održavaju panele i izložbe…

„Pozivamo sve na trku u nedjelju, ali i na preventivne preglede. Kontrolirat se treba, ne smije se čekati 50-e ili 60-e, treba s tim početi odmah“, kaže nam Sonja za kraj.