KORAK BLIŽE Dalmatinski grad dobiva golemu investiciju od 30,5 milijuna eura

Omiš je korak bliže realizaciji jednog od najvećih obrazovnih projekata na području Splitsko-dalmatinske županije. U pripremi je izgradnja nove Osnovne škole "Josip Pupačić", čija ukupna vrijednost premašuje 30,5 milijuna eura. Buduća škola trebala bi imati čak 42 učionice, modernu sportsku dvoranu i uvjete za organizaciju jednosmjenske nastave. Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je i pripremne postupke javne nabave za građevinske radove, čime je napravljen novi korak prema realizaciji investicije.

Prethodno savjetovanje za postupak javne nabave radova na izgradnji nove školske zgrade objavljeno je 22. listopada 2026. godine, a završeno 1. studenoga. Naručitelj je Splitsko-dalmatinska županija, dok se postupak vodi pod evidencijskim brojem EVV 17/26. Riječ je o važnoj administrativnoj fazi koja prethodi raspisivanju postupka nabave i odabiru izvođača radova. Sama provedba savjetovanja još ne znači da je gradnja započela, no pokazuje da se projekt postupno približava izvedbenoj fazi.

Planirana školska zgrada trebala bi biti jedna od najvećih na području Splitsko-dalmatinske županije. Prema ranije predstavljenom projektu, predviđena je izgradnja ukupno 42 učionice, moderne sportske dvorane te pratećih prostora potrebnih za organizaciju nastave i svakodnevni boravak učenika.

Poseban naglasak stavljen je na stvaranje prostornih uvjeta za jednosmjensku nastavu, što je jedan od važnih ciljeva reforme obrazovnog sustava. Takav način organizacije nastave omogućio bi učinkovitije korištenje školskih prostora, kvalitetnije raspoređivanje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti te bolje uvjete rada za učenike i nastavnike.

Osigurano više od 27 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta izgradnje nove Osnovne škole “Josip Pupačić” iznosi 30.508.302,54 eura. Najveći dio financiranja osiguran je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 6. ožujka 2026. donijelo je odluku kojom su projektu odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 27.540.889,83 eura. Preostali dio financijske konstrukcije, od približno tri milijuna eura, predviđen je iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručen 9. travnja u Zagrebu. Projekt se provodi u partnerstvu Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Osnovne škole “Josip Pupačić".

Prema projektnoj dokumentaciji i objavljenim podacima Grada Omiša, ukupno razdoblje predviđeno za provedbu projektnih aktivnosti iznosi 29 mjeseci. Sama izgradnja i opremanje novog školskog objekta procjenjuju se na približno 14 mjeseci od početka radova. Projektno-tehnička dokumentacija već je pripremljena, a tijekom 2026. projekt je bio u fazi ishođenja potrebnih dozvola za početak gradnje. Sada je jedan od važnijih koraka provedba postupka javne nabave i izbor izvođača radova. Tek nakon dovršetka potrebnih procedura moći će se preciznije govoriti o početku izgradnje.

Omiš čeka jednu od najvažnijih školskih investicija

Nova škola trebala bi donijeti veliku promjenu u obrazovnoj infrastrukturi Omiša. Izgradnjom suvremenog školskog kompleksa planira se osigurati više prostora za nastavu, sport i druge obrazovne aktivnosti, ali i stvoriti preduvjete za drukčiju organizaciju školskog dana. Za Omiš bi realizacija investicije vrijedne više od 30 milijuna eura značila jedan od najvećih iskoraka u školsku infrastrukturu posljednjih godina.