Koračajući stazama Hrvata Mađarske: Folklorna rapsodija povezala Split i panonsku ravnicu

„Hrvat mi je otac
I Hrvatica mat,
A ja sam njeva krv
I vjerni sin Hrvat!“ – stihovima Mate Meršića Miloradića, hrvatskog svećenika i pjesnika iz Gradišća, započela je kulturna turneja „Koračajući stazama Hrvata Mađarske“.
Multidisciplinarni program, realiziran suradnjom Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj, Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split i Splitsko-dalmatinske županije, uz potporu hrvatskih samouprava u Mađarskoj i Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, od 19. do 27. rujna 2025. donio je bogatstvo hrvatske tradicijske baštine u brojne gradove diljem Mađarske.
Folklorni ansambl „Jedinstvo“ oduševio publiku
Središnji nositelj programa bio je Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita, osnovan davne 1919. godine i nositelj Certifikata vrsnoće Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. Njihovi nastupi u Budimpešti i Šopronu privukli su ne samo hrvatsku i mađarsku publiku, već i diplomatski zbor – više od dvadeset veleposlanika i predstavnika institucija, među kojima i državni tajnik Miklós Soltézs te general-pukovnik Ferenc Kajári.
Veleposlanik RH u Budimpešti dr. sc. Mladen Andrlić istaknuo je važnost hrvatske zajednice u Mađarskoj, njezin doprinos multikulturalnosti te potrebu njegovanja zajedničkih europskih vrijednosti dvaju naroda.
Mostovi prijateljstva i zajedništva
Turneja nije bila samo niz koncerata, nego i živo svjedočanstvo zajedničkog identiteta i tradicije. U Pečuhu su se, u sklopu manifestacije Dobro došli naši mili gosti, hrvatski folkloraši iz Dalmacije, Slavonije i BiH spojili s domaćinima – KUD-om „Tanac“. U Šopronu, na Narodnosnoj gali, splitski mediteranski tonovi stopili su se s gradišćanskom tradicijom, stvarajući glazbeno-folklornu simfoniju koja je povezala Jadransko i Panonsko more.
Posebnu emociju izazvao je nastup dječje folklorne grupe „Koljnof“, čiji su glasovi i plesovi odjekivali Kulturnim centrom Liszt Ferenc.
Hrvatska kultura u srcu Budimpešte
Osim folklora, program je uključio i gastro-prezentacije hrvatske baštine. U Botaničkom vrtu Sveučilišta ELTE održani su „Dani smokve“, dok je u Etyeku priređena „Hrvatska večer“, na kojima su sudjelovali brojni diplomati iz cijelog svijeta – od Argentine do Belgije.
Splitsko-dalmatinska županija i HMI – Podružnica Split, uz Veleposlanstvo RH u Budimpešti, bili su ključni partneri u organizaciji.
Glasovi iz zajednice
Franjo Pajrić iz Koljnofa naglasio je važnost očuvanja hrvatskog identiteta u Mađarskoj, posebno u vremenu snažnih asimilacijskih pritisaka. Voditelj splitske Podružnice HMI-a Ante Ćaleta podsjetio je kako Drava može biti i granica i most:
„Dvjema obalama Drave protkan je entuzijazam hrvatskog čovjeka – onoga koji, unatoč izazovima, čuva vezu s Domovinom.“
Dožupan SDŽ Ante Šošić u Mađarskoj je predstavio i županijske demografske projekte, poput programa Povratak korijenima, naglasivši da „ovaj posjet nije samo protokolarni, već istinsko nacionalno povezivanje“.
Snaga u zajedništvu
Rujanska turneja još je jednom potvrdila moto cijelog programa – „Bogatstvo u različitosti – ljepota u zajedništvu“. Folklorni ansambl Jedinstvo, pod vodstvom Emina Sarajlića i suradnika, ostavio je dubok trag u srcima Hrvata u Mađarskoj, učvrstivši mostove kulturne suradnje između Splita i hrvatskih zajednica od Pečuha do Gradišća.
Program je zaključen stihovima Pepija Radostića, podsjetnikom da je sloga moć i da hrvatski identitet opstaje dok ga zajednički čuvamo.