Koračajući stazama Hrvata Mađarske: Folklorna rapsodija povezala Split i panonsku ravnicu

„Hrvat mi je otac

I Hrvatica mat,

A ja sam njeva krv

I vjerni sin Hrvat!“ – stihovima Mate Meršića Miloradića, hrvatskog svećenika i pjesnika iz Gradišća, započela je kulturna turneja „Koračajući stazama Hrvata Mađarske“.

Multidisciplinarni program, realiziran suradnjom Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj, Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split i Splitsko-dalmatinske županije, uz potporu hrvatskih samouprava u Mađarskoj i Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan RH, od 19. do 27. rujna 2025. donio je bogatstvo hrvatske tradicijske baštine u brojne gradove diljem Mađarske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Folklorni ansambl „Jedinstvo“ oduševio publiku

Središnji nositelj programa bio je Folklorni ansambl Jedinstvo iz Splita, osnovan davne 1919. godine i nositelj Certifikata vrsnoće Hrvatskog društva folklornih koreografa i voditelja. Njihovi nastupi u Budimpešti i Šopronu privukli su ne samo hrvatsku i mađarsku publiku, već i diplomatski zbor – više od dvadeset veleposlanika i predstavnika institucija, među kojima i državni tajnik Miklós Soltézs te general-pukovnik Ferenc Kajári.

Veleposlanik RH u Budimpešti dr. sc. Mladen Andrlić istaknuo je važnost hrvatske zajednice u Mađarskoj, njezin doprinos multikulturalnosti te potrebu njegovanja zajedničkih europskih vrijednosti dvaju naroda.

Mostovi prijateljstva i zajedništva

Turneja nije bila samo niz koncerata, nego i živo svjedočanstvo zajedničkog identiteta i tradicije. U Pečuhu su se, u sklopu manifestacije Dobro došli naši mili gosti, hrvatski folkloraši iz Dalmacije, Slavonije i BiH spojili s domaćinima – KUD-om „Tanac“. U Šopronu, na Narodnosnoj gali, splitski mediteranski tonovi stopili su se s gradišćanskom tradicijom, stvarajući glazbeno-folklornu simfoniju koja je povezala Jadransko i Panonsko more.

Posebnu emociju izazvao je nastup dječje folklorne grupe „Koljnof“, čiji su glasovi i plesovi odjekivali Kulturnim centrom Liszt Ferenc.

Hrvatska kultura u srcu Budimpešte

Osim folklora, program je uključio i gastro-prezentacije hrvatske baštine. U Botaničkom vrtu Sveučilišta ELTE održani su „Dani smokve“, dok je u Etyeku priređena „Hrvatska večer“, na kojima su sudjelovali brojni diplomati iz cijelog svijeta – od Argentine do Belgije.

Splitsko-dalmatinska županija i HMI – Podružnica Split, uz Veleposlanstvo RH u Budimpešti, bili su ključni partneri u organizaciji.

Glasovi iz zajednice

Franjo Pajrić iz Koljnofa naglasio je važnost očuvanja hrvatskog identiteta u Mađarskoj, posebno u vremenu snažnih asimilacijskih pritisaka. Voditelj splitske Podružnice HMI-a Ante Ćaleta podsjetio je kako Drava može biti i granica i most:

„Dvjema obalama Drave protkan je entuzijazam hrvatskog čovjeka – onoga koji, unatoč izazovima, čuva vezu s Domovinom.“

Dožupan SDŽ Ante Šošić u Mađarskoj je predstavio i županijske demografske projekte, poput programa Povratak korijenima, naglasivši da „ovaj posjet nije samo protokolarni, već istinsko nacionalno povezivanje“.

Snaga u zajedništvu

Rujanska turneja još je jednom potvrdila moto cijelog programa – „Bogatstvo u različitosti – ljepota u zajedništvu“. Folklorni ansambl Jedinstvo, pod vodstvom Emina Sarajlića i suradnika, ostavio je dubok trag u srcima Hrvata u Mađarskoj, učvrstivši mostove kulturne suradnje između Splita i hrvatskih zajednica od Pečuha do Gradišća.

Program je zaključen stihovima Pepija Radostića, podsjetnikom da je sloga moć i da hrvatski identitet opstaje dok ga zajednički čuvamo.