Prije točno 50 godina u Rogotinu kod Ploča je prvi put nastupio glazbeni sastav Levanti. Iako su djelovali svega tri godine, ostavili su dubok trag na glazbenoj sceni doline Neretve i Makarskog primorja.

Na današnji dan, 29. studenoga 1976. godine, u Domu kulture u Rogotinu počela je jedna posebna dalmatinska glazbena priča. Levante su činili Miro Šunjić, Stipe Šunjić – Kaćo, Mili Žderić, Željko Žderić – Mišo i Ivica Šunjić – Pela, koji se u razgovoru za portal Rogotin prisjetio njihovih glazbenih početaka. Prve probe održavali su u konobi, a na debitantskom nastupu koristili su posuđene instrumente.

Kopali kanale kako bi ostvarili glazbeni san

Ljubav prema glazbi bila je toliko velika da su članovi sastava kopali kanale za telefonske kabele i gromobrane kako bi zaradili novac za instrumente. Uslijedili su nastupi diljem Neretve, Makarskog primorja i susjedne Bosne i Hercegovine. Levanti su zabavljali publiku u Pločama, Kominu, Gabeli, Neumu, Bristu, Drveniku i Živogošću.

Njihovu kratku glazbenu karijeru obilježile su i brojne nevjerojatne anegdote.

Na jednom nastupu u Pločama pojavili su se pripadnici milicije iz Sarajeva. Ispostavilo se da je razglas koji su glazbenici prethodno kupili bio ukraden u Vogošći. Ostali su i bez opreme i bez novca. Još neobičnija situacija dogodila se u Gabeli, gdje je muškarac kojem nije dopušten ulazak bez ulaznice stigao sa sjekirom i prekinuo koncert.

Samo tri godine, ali uspomene za cijeli život

Pola stoljeća nakon prvog nastupa, priča o Levantima podsjetnik je na vrijeme kada su entuzijazam, prijateljstvo i ljubav prema glazbi bili dovoljni da skupina mladih ljudi iz malog dalmatinskog mjesta postane prepoznatljiva na regionalnoj glazbenoj sceni.

"Sve što je lijepo, kratko traje", zaključio je Ivica Šunjić – Pela u razgovoru za portal Rogotin, na kojem možete pročitati cjelovitu priču i pogledati vrijedne arhivske fotografije Levanata.