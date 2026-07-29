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Konzumirao kokain pa sjeo za volan. Sad je na Bilicama

Nije to jedino što je učinio

Policijski službenici Postaje prometne policije Split su 28. srpnja 2026. godine oko 1.30 sati u Splitu zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 43-godišnjak.

Provjerom je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova određeno da u razdoblju od 13. svibnja 2026. do 13. svibnja 2028. godine ne može koristiti niti zamijeniti vozačku dozvolu izdanu unutar Europskoga gospodarskog prostora. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost kokaina u organizmu, nakon čega je odbio liječnički pregled te uzimanje krvi i urina radi daljnje analize.

Kod muškarca su pronađene dvije vrećice s manjom količinom kokaina. Droga je oduzeta, a vozilo je tijekom policijskog postupanja privremeno oduzeto. Vozač je uhićen i odveden nadležnom sudu.

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana, izricanje kazne zatvora u trajanju od 90 dana, novčane kaznu u iznosu od 1.500 eura i trajno oduzimanje vozila.

Sud mu je odredio zadržavanje koje traje od trenutka uhićenja do 10. kolovoza 2026. godine nakon čega je predan u zatvor. Sud je odluku obrazložio činjenicom da mu se na teret stavljaju tri teška prekršaja, da je za njih propisana i mogućnost zatvorske kazne te da je prethodno pet puta pravomoćno kažnjavan zbog teških prometnih prekršaja i prekršaja povezanih s drogama i oružjem. Sud je ocijenio da njegova ustrajnost u činjenju prekršaja opravdava bojazan da bi na slobodi mogao nastaviti s istim ili sličnim ponašanjem.

 

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