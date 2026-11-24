Kontraloop slavi prvi rođendan: četiri dana zabave, posebnih pogodnosti i limitiranog rođendanskog mercha!

Prvi rođendan zaslužuje više od običnog slavlja. Zato Kontraloop umjesto da svjećice ugasi sam, odlučio je rođendansku proslavu podijeliti sa svima koji su tijekom protekle godine postali dio njegove priče.

Od 24. do 27. studenoga posjetitelje očekuju četiri dana rođendanske atmosfere, brojnih iznenađenja i ekskluzivnih noviteta.

Limitirani birthday merch i pikado izazov u prizemlju City Centera one Split

U suradnji s Marendologijom kreirana je posebna limited edition birthday merch kolekcija. Kolekciju je moguće pogledati na pop-up lokaciji u prizemlju City Centera one Split. Proizvedena je u ograničenim količinama, no stiže u pravo vrijeme za sve koji su već u potrazi za božićnim poklonima i žele pokloniti nešto drugačije, posebno i s karakterom. Stoga se pobrinite na vrijeme uzeti svoj favorit.

Merch će biti dostupan za prodaju u prostoru Kontraloopa do 24. prosinca ili do isteka zaliha.

A svi koji navrate u pop-up moći će se okušati i u pikado izazovu te osvojiti raznolike nagrade.

Rođendanske pogodnosti u Kontraloopu

Prvi rođendan, ali tek zagrijavanje!

Od prvog dana Kontraloop je zamišljen kao mjesto na kojem se susreću igra, gastronomija i druženje, a prvi rođendan prilika je da se sve ono što ga čini posebnim proslavi upravo s njegovim posjetiteljima.

Na rođendanskom meniju pronaći će se specijalni rođendanski kokteli po promotivnim cijenama, kao i posebni food combo uz rođendanski popust. A kada se dobra zabava spoji s dozom sreće, na red dolazi i naše kolo sreće!

Svaki račun s potrošenih 40 eura na hranu i piće donosi pravo na jedno okretanje kola sreće i priliku za osvajanje brojnih nagrada. Jer kakav bi to rođendan bio bez poklona?

Zato svaki dan do petka zamijeni kauč dobrom ekipom, pronađi svoju omiljenu aktivnost, nazdravi rođendanskim koktelom, iskušaj sreću i svakako zaviri u novu merch kolekciju.