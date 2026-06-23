Kontraloop nudi tjedan prepun zabave: srijedom “Good Vibes Night”, u četvrtak pikado turnir, a subotom navijačka atmosfera

Ako razmišljaš gdje u Splitu okupiti ekipu, Kontraloop i ovaj tjedan ima dobar razlog za izlazak, i to bez čekanja vikenda. Uživaj u večerima koje kombiniraju ozbiljnu dozu zabave, natjecateljski duh i navijačku atmosferu – taman toliko da se ekipa okupi bez previše dogovaranja i ostane duže nego što je planirala.

Srijeda ostaje rezervirana za Good Vibes Night, koji je već postao stalni izbor za izlazak usred tjedna. Od 20 sati u Kontraloopu kreće večer uz opuštenu atmosferu koja ne traži poseban povod. Ponuda je jednostavna – sve pizze 9 eura, svi kokteli 6 eura – pa je lako dogovoriti “jedno piće” koje se, kao i obično, malo produži i pretvori u pravi izlazak. Za glazbu je zadužen DJ Laaxen koji će svojim setom još jednom pokazati kako srijeda može izgledati kao vikend.

Već dan kasnije, u četvrtak 25. lipnja, Kontraloop postaje epicentar pikado akcije! S početkom u 19:00h, pokažite preciznost, hladnu glavu i timski duh. Turnir se igra u parovima po službenom formatu 501 – Double Out, a uz odličnu atmosferu i druženje, poseban motiv za sudjelovanje svakako su i nagrade. Pobjednički par osvaja 40 posto ukupnog iznosa kotizacije te Kontraloop poklon bon u vrijednosti od 226 eura. Drugo mjesto donosi 30 posto kotizacije i bon od 120 eura, dok treće i četvrto mjesto osvajaju po 15 posto kotizacije i poklon bonove u vrijednosti od 72 eura. Kotizacija iznosi 10 eura po osobi, 20 eura po paru, a iskustvo pokazuje da se ovakva opuštena natjecanja vrlo brzo pretvore u ozbiljnu borbu za vrh, praćenu glasnim navijanjem i još boljom atmosferom.

Natjecateljski duh tu ne staje, već se nastavlja i u subotu navečer, 27. lipnja, kada Kontraloop postaje mjesto najjačeg navijanja u gradu. Od 23 sata na rasporedu je utakmica Hrvatska – Gana, koju možeš pratiti u našoj nogometnoj fan zoni, uz prijenos na tri velika ekrana i projektoru koji stvaraju atmosferu kakva se traži za ovakve večeri. Posebno osmišljen fan meni prati ritam utakmice i omogućuje jednostavno dijeljenje hrane i pića uz ekipu, dok se cijeli prostor pretvara u zonu navijanja koja traje do posljednje minute i svakog ključnog trenutka na terenu. Dodatnu dozu uzbuđenja donosi i kolo sreće – uz minimalnu potrošnju od 50 eura na jednom računu dobivaš priliku za vrtnju i osvajanje brojnih nagrada.

Glazba, natjecanje i navijačka energija tako se stapaju u jedinstveno iskustvo koje Kontraloop i dalje pozicionira kao jedno od najzanimljivijih mjesta za izlazak u gradu. Bilo da je riječ o opuštenoj srijedi, natjecateljskom četvrtku ili navijačkoj suboti, jasno je da ovo nije tjedan koji se propušta.