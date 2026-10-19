Kontraloop donosi tjedan pun zabave: Kviz, kokteli po 6 eura i turnir u kuglanju s vrijednim nagradama

Ako tražiš razlog za izlazak tijekom tjedna, Kontraloop te ni ovoga puta neće razočarati. Od kviza općeg znanja do amaterskog turnira u kuglanju, očekuju te večeri ispunjene dobrom atmosferom, smijehom i sadržajem koji okuplja ekipu pod istim krovom.

Utorak je rezerviran za popularni Showtime kviz općeg znanja koji počinje u 20 sati i tradicionalno okuplja sve one koji vole testirati svoje znanje, dobro se nasmijati i provesti ugodnu večer u društvu ekipe.

Srijedom od 19 sati na rasporedu je Good Vibes Night, večer koja je postala omiljena adresa za izlazak usred tjedna. Uz opuštenu atmosferu, sve pizze dostupne su po cijeni od 9 eura, a svi kokteli po 6 eura, a za dobru glazbu tijekom večeri pobrinut će se DJ Laaxen.

Već dan kasnije, u četvrtak 22. listopada s početkom u 20 sati, Kontraloop organizira amaterski turnir u kuglanju za parove - namijenjen svima koji vole dobru zabavu i prijateljsko nadmetanje, a iskustvo pokazuje da se ovakvi turniri vrlo brzo pretvore u ozbiljnu borbu za pobjedničko postolje. Kotizacija iznosi 20 eura po paru, a uključuje dvije boce piva SOL Cerveza Original de México (0,33 l) i jednu miješanu pizzu. Za najbolje natjecatelje pripremljene su i vrijedne nagrade: 1.mjesto: Kuglanje Deluxe paket u vrijednosti 276 €, 2. mjesto: Kuglanje Premium paket u vrijednosti 147,80 € i 3. mjesto: Kuglanje Standard paket u vrijednosti 95,20 €

Prijave su otvorene putem e-mail adrese rezervacije@kontraloop.hr ili na broj 091 444 3004.

Bez obzira dolaziš li zbog kviza, kuglanja, dobre hrane ili navijanja, pred tobom je tjedan koji se ne propušta. Okupi ekipu i pronađi svoj favorit među događanjima koja su pred tobom. Jedno je sigurno – razloga za ostati kući nema. Vidimo se u Kontraloopu!