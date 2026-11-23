U Dalmaciji se oduvijek znalo da se najljepše uspomene stvaraju za stolom. Uz miris domaće spize, čašu dobrog vina i ljude s kojima volimo provoditi vrijeme, čak i običan ručak može postati poseban doživljaj. Upravo se tom filozofijom vodi Konoba Tapun u Kaštel Štafiliću, mjesto koje njeguje dalmatinsku gastronomsku tradiciju i u kojem su dobra hrana, ugodna atmosfera i iskreno gostoprimstvo uvijek na prvom mjestu.

A kako se bliži najveseliji dio godine, u Tapunu su pripremili i posebnu ponudu za sve koji žele uživati u predblagdanskim druženjima, organizirati proslavu ili jednostavno provesti večer uz dobru spizu i glazbu uživo.

Domaća teletina ispod peke i bogat meni za 55 eura

Ljubitelji tradicionalne dalmatinske kuhinje dobro znaju da se posebna čar krije u jednostavnim jelima pripremljenima s pažnjom. Upravo zato u Konobi Tapun posebno mjesto zauzima domaća teletina ispod peke s krumpirom, jedno od omiljenih jela koje okuplja generacije za istim stolom.

Za organizirana druženja i proslave pripremljen je bogat meni po cijeni od 55 eura po osobi, koji uključuje:

Predjelo: dalmatinski pršut, sir i paštetu od tune

Glavno jelo: domaću teletinu ispod peke s domaćim krumpirom

Piće: crno i bijelo vino, gaziranu i negaziranu vodu, Jamnicu, sokove u litrenim pakiranjima te Karlovačko pivo od 0,5 litara

Ovakva ponuda odličan je izbor za sve koji žele okupiti obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživati u zajedničkom druženju uz tradicionalne dalmatinske specijalitete, bez brige oko pripreme hrane i posluživanja.

Prosinac u Konobi Tapun: Sedam glazbenih večeri za odličnu blagdansku atmosferu

Osim po domaćoj spizi, Konoba Tapun ovog prosinca želi postati i omiljeno mjesto okupljanja svih koji vole dobru zabavu. Pripremljen je bogat glazbeni program koji će tijekom prosinca u Kaštel Štafilić dovesti niz poznatih izvođača.

Blagdansko raspoloženje započinje već 4. prosinca, a nastavlja se kroz cijeli mjesec, sve do Božića, kada je na rasporedu nastup Olje Karleuše uz DJ Kazanovu.

Donosimo kompletan raspored nastupa:

4. prosinca – Ile & Slavica

5. prosinca – Valentino & DJ Kazanova

11. prosinca – Igor Cukrov & Ivana Orlić

12. prosinca – Grupa Škorpioni

18. prosinca – Roso BND

19. prosinca – Grupa Indigo

25. prosinca – Olja Karleuša & DJ Kazanova

Od zabavnih hitova i dalmatinskih melodija do večeri ispunjenih pjesmom i plesom, prosinački program donosi pregršt prilika za izlazak s prijateljima, okupljanje društva ili veselo predblagdansko druženje s kolegama.

Uz dobru glazbu i domaću kuhinju, Konoba Tapun svojim gostima želi pružiti upravo ono što blagdansko vrijeme čini posebnim – opuštenu atmosferu, veselo društvo i trenutke koji se pamte.

Od vjenčanja i krštenja do poslovnih domjenaka – svaki povod zaslužuje poseban doživljaj

Konoba Tapun nije samo mjesto za uživanje u tradicionalnim specijalitetima i glazbenim večerima. Svoju ponudu usmjerila je i na organizaciju različitih privatnih i poslovnih događanja, prilagođenih željama i potrebama gostiju.

Vjenčanja, krštenja, pričesti, krizme, rođendani, obljetnice, banketi i svečane večere samo su neke od prigoda koje možete proslaviti u Konobi Tapun.

U ponudi su i poslovni domjenci, privatna okupljanja, dječji rođendani te dostojanstvena organizacija ispraćaja.

Svako događanje ima svoju priču, a domaćini Konobe Tapun nastoje da se ona ispriča upravo onako kako su gosti zamislili – uz kvalitetnu hranu, dobru organizaciju i atmosferu u kojoj se svi osjećaju ugodno.

Vi uživajte, a organizaciju prepustite domaćinima

Organizacija proslave često podrazumijeva brojne pripreme, od odabira jelovnika do brige o gostima. U Konobi Tapun žele svojim gostima olakšati upravo taj dio posla.

Svaku proslavu prilagođavaju željama i potrebama gostiju, vodeći računa o odabiru hrane i pića, organizaciji posluživanja i ugodnoj atmosferi.

Njihov je cilj jednostavan – omogućiti domaćinima proslave da se opuste i uživaju sa svojim gostima, dok se osoblje konobe brine o organizaciji i usluzi.

Jer dobra proslava ne pamti se samo po hrani, nego i po atmosferi, osmijesima, razgovorima i trenucima koji ostaju dugo nakon.

Više od dobre spize – mjesto kojem se gosti rado vraćaju

U vremenu kada su svakodnevne obveze sve brojnije, zajednička druženja postaju dragocjenija nego ikada. Upravo zato u Konobi Tapun žele sačuvati ono najbolje od dalmatinske tradicije: obilan stol, domaće okuse, iskreno gostoprimstvo i osjećaj zajedništva.

Bez obzira na to planirate li obiteljsku svečanost, poslovni domjenak, predblagdansko druženje ili veseli izlazak uz glazbu uživo, u Tapunu vas očekuje spoj domaće kuhinje i atmosfere u kojoj se svatko može osjećati dobrodošlo.

Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme!

S obzirom na bogat prosinački program i ponudu organiziranih proslava, svi zainteresirani pozvani su da na vrijeme osiguraju svoje mjesto.

Konoba Tapun nalazi se na adresi Ivana Pavla II 345, Kaštel Štafilić.

Za informacije o ponudi, organizaciji proslava, glazbenim večerima i rezervacijama nazovite 091 534 76 70 ili se javite putem Instagram poruke.

Konoba Tapun – više od dobre spize. Mjesto za ljude, druženja i trenutke koji se pamte.