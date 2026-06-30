Konjički klub poziva na prosvjed zbog Peruna danas u 18 sati. Grad Split: "Nema odlaganja otpada niti će ga ikada biti"

Napušteni kamenolom Perun, na granici Splita i Podstrane, ponovno je u središtu pozornosti javnosti. Nakon što je Dalmacija Danas već pisala o zabrinutosti dijela mještana, udruga i lokalnih aktivista zbog mogućnosti da se prostor bivšeg kamenoloma koristi za zbrinjavanje građevinskog otpada, za danas u 18 sati najavljen je prosvjed.

Jedan od onih koji javno upozoravaju na moguće posljedice je Denis Zeljko, vlasnik Konjičkog kluba Dalmacija Equino, koji s trenutačnih stotinjak članova i 18 konja već devet godina djeluje na ranču u Kavi. Kako navodi, novi planovi oko prostora Peruna mogli bi dovesti u pitanje i samu opstojnost kluba.

“Za planirani deponij saznali smo sasvim slučajno”

Iz Konjičkog kluba Dalmacija Equino poručuju da su za planove oko mogućeg deponija doznali slučajno, tijekom pokušaja razgovora o temama vezanim uz razvoj i napredak konjičkog sporta.

“Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su se u različitim institucijama i javnim istupima iznosili različiti podaci o količini i vrsti materijala koji će se dovoziti. U Općini Podstrana spominjalo se oko 3.000.000 kubika iskopa, u Županiji se govorilo o građevinskom otpadu, što je vidljivo i iz službene dokumentacije, dok se u Hrvatskim cestama već raspravljalo o količini od čak 8.000.000 kubika”, navode iz kluba.

Zeljko ističe da za klub konačna brojka nije presudna. Ono što ih, kaže, posebno zabrinjava jesu buka, intenzivan promet i svakodnevne aktivnosti koje bi pratile takav projekt.

“Buka, intenzivan promet te svakodnevne aktivnosti koje prate ovakav projekt jednostavno nisu spojivi s radom konjičkog kluba, sigurnošću jahača i dobrobiti životinja”, poručuju iz Dalmacija Equina.

Klub djeluje devet godina i okuplja stotinjak članova

Konjički klub Dalmacija Equino, prema riječima Denisa Zeljka, na ovom prostoru djeluje već devet godina. Klub okuplja oko stotinu članova i brine o 18 konja, a, kako ističu, tijekom godina volonterski su pomagali brojnim udrugama, institucijama i lokalnoj zajednici.

Upravo zato danas traže, kako navode, otvoren i pošten dijalog te jasno preuzimanje odgovornosti.

“Danas tražimo samo jedno – otvoren i pošten dijalog te jasno preuzimanje odgovornosti od strane osoba koje donose odluke. Želimo znati tko konkretno stoji iza odluka koje će imati dalekosežne posljedice za naš klub, naše članove i naše životinje, a ne da se odgovornost skriva iza institucija”, stoji u najavi prosvjeda.

Grad Split za Dalmaciju Danas: Sanacija ide, odlaganje otpada ne dolazi u obzir

Iz Grada Splita su nam pojasnili kako gledaju na ovu problematiku. Ukratko, odbacuju glasine da će se u kamenolomu ikada dogoditi odlaganje otpada. Postupan zakonske obveze sanacije će se provesti prema svim propisima, tvrde.

"Važno je naglasiti da je Grad Split pokrenuo postupak tehničke sanacije eksploatacijskih polja Perun na temelju odredbi Zakona o rudarstvu i Odluke Gradskog vijeća Grada Splita iz srpnja 2024. godine („Službeni glasnik Grada Splita“ br. 54/24) s ciljem njegove sigurne sanacije, zaštite ljudi i okoliša te privođenja prostora budućoj namjeni.

Riječ je o postupku kojim se provode isključivo radovi potrebni za osiguranje stabilnosti terena i uklanjanje opasnosti koje proizlaze iz dugogodišnje eksploatacije, bez nastavka vađenja mineralnih sirovina. Cilj sanacije je uklanjanje rizika za ljude, imovinu, prirodu i okoliš te stvaranje preduvjeta za buduće korištenje prostora u skladu s važećim prostornim planovima.

Postupak se provodi sukladno Zakonu o rudarstvu, a Ministarstvo gospodarstva trenutačno pribavlja posebne uvjete, ograničenja i suglasnosti svih nadležnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i vlasnika nekretnina obuhvaćenih zahvatom. Tek nakon dovršetka tog postupka Ministarstvo će donijeti odluku o provedbi tehničke sanacije i odrediti Grad Split kao ovlaštenika njezine provedbe.

Grad Split posebno ističe kako će tijekom pripreme i provedbe tehničke sanacije zaštita okoliša, očuvanje kvalitete života stanovnika okolnih naselja te sigurnost ljudi biti među najvažnijim prioritetima. Sve aktivnosti provodit će se uz poštovanje propisanih mjera zaštite okoliša, zaštite prirode i geomehaničke stabilnosti, kao i svih uvjeta koje utvrde nadležna tijela.

Važeći Prostorni plan uređenja Grada Splita predviđa da područje eksploatacijskih polja Perun i Srinjine nakon provedene sanacije bude privedeno poslovnoj namjeni (K), uz razvoj gospodarskih, javnih i društvenih sadržaja te obveznu zaštitu krajobraza zbog njegova statusa devastiranog kulturnog krajobraza", stoji u odgovoru Grada Splita na upit Dalmacije Danas.

Što kaže Općina Podstrana?

Iz Općine Podstrana za Dalmaciju Danas ranije su naveli da je Prostornim planom Općine propisano provođenje sanacije oštećenog vrijednog prirodnog krajobraza kao posljedice rada kamenoloma Perun.

“Općina Podstrana je donijela odluku o sanaciji neaktivnog eksploatacijskog polja mineralnih sirovina Perun bez eksploatacije mineralnih sirovina u srpnju 2024. godine. U srpnju 2025. godine predala je zahtjev za pokretanje postupka sanacije Ministarstvu nadležnom za rudarstvo, za što je izrađen Elaborat inventarizacije prostornog obuhvata. I pribavljeno mišljenje Splitsko-dalmatinske županije, upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu. Postupak sanacije pokreće nadležno Ministarstvo. Nastavno na zahtjev, nadležno Ministarstvo je Općinu Podstrana obavijestilo o namjeri provođenja postupka u veljači 2026. godine”, stoji u odgovoru Općine.

U Općini ističu da tijekom cijelog postupka postupaju i namjeravaju postupati isključivo u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, uključujući propise koji uređuju zaštitu prirode, zaštitu okoliša, prostorno uređenje i rudarstvo.

Kamenolom na granici Podstrane i Splita

Iz Općine posebno naglašavaju da obuhvat napuštenog kamenoloma prelazi administrativne granice Općine Podstrana te se većim dijelom nalazi i na području u nadležnosti Grada Splita.

“Navedena činjenica dodatno naglašava potrebu zajedničkog i koordiniranog pristupa rješavanju predmetne problematike, što je uvjetovano tehničkim, zakonodavnim i financijskim okolnostima”, naveli su.

Dodaju kako Općina Podstrana nema namjeru provoditi bilo kakve aktivnosti koje bi bile protivne zakonskim propisima ili koje bi mogle ugroziti zaštićene prirodne vrijednosti i okoliš predmetnog područja.

“Naprotiv, cilj planiranog postupka sanacije jest upravo otklanjanje posljedica ranijih zahvata u prostoru, sanacija narušenog krajobraza te osiguranje dugoročne zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti lokaliteta, uz poštivanje svih nadležnih tijela i propisanih postupaka”, poručili su iz Općine.

Međutim, iz odgovora se ne može jasno iščitati kakvu će konkretnu sudbinu bivši kamenolom Perun dobiti, zbog čega dio lokalne javnosti traži dodatna pojašnjenja.

Perun ponovno otvorio pitanje javnog interesa

Dalmacija Danas ranije je pisala da je prostor bivšeg kamenoloma Perun u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije spominjan u kontekstu zbrinjavanja i oporabe neopasnog građevinskog otpada, što je izazvalo zabrinutost dijela mještana i aktivista. U javnosti se posebno problematiziraju mogući promet kamiona, buka, prašina, drobilice, trajanje zahvata i konačna namjena prostora nakon sanacije.

U drugom tekstu Dalmacija Danas pisala je i o potezu Mjesnog odbora Žrnovnica, koji je zatražio brisanje lokacije bivšeg kamenoloma Perun kao zone za gospodarenje neopasnim građevinskim otpadom u postupku izmjena županijskog prostornog plana.

Današnji prosvjed stoga se najavljuje kao još jedan pokušaj da se od nadležnih institucija zatraže jasni odgovori: što se točno planira na Perunu, koliko bi zahvati trajali, kakav bi bio utjecaj na ljude, životinje i okoliš te tko preuzima odgovornost za odluke koje bi mogle dugoročno promijeniti ovaj prostor.