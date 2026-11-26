U Nartu živi 11 stalnih stanovnika. Ovoga Adventa Božićno selo u tom zaseoku Gornjeg Doca očekuje svog 500.000. posjetitelja od osnutka. Sezona počinje u subotu, 28. studenoga 2026., uz paljenje milijuna lampica duž dva kilometra šetnice, žive jaslice i dron show nad Poljicima. A prvi je junak večeri konj Paško.

Jedan konj i 40 umjetničkih pogleda

Paško je bio prvi konj koji je stigao na imanje obitelji Lučić. Četiri njegove fotografije dobilo je 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Svi su krenuli od istog motiva, a u radovima su različitim tehnikama i stilovima istaknuli njegov pokret, karakter ili neki detalj koji ih je privukao.

Pričom o Pašku u 17 sati počinje program otvorenja. Radove okuplja međunarodni projekt ONE HORSE — MANY VISIONS, koji se razvija u suradnji sa Zavičajnom kućom Gornjih Poljica. Cilj je da iz te suradnje nastane trajna zbirka u kojoj će se vidjeti kako su umjetnici iz različitih sredina odgovorili na istu priču iz Poljica.

Paljenje milijuna lampica u 18.30 sati

U 18.30 sati štićenici Centra „Juraj Bonači” upalit će lampice koje prate stare seoske putove i suhozide. Svjetlosne instalacije duž šetnice zasvijetlit će istodobno. Na otvorenju nastupaju Bruno Rački, KUD Salona i Mažoretkinje grada Biograda.

Udruga Down 21 u živim će jaslicama uprizoriti Isusovo rođenje. Svečani program proširit će se i na nebo iznad Narta, gdje će posjetitelji moći pratiti božićni dron show.

Planirate li ove godine posjetiti Božićno selo u Gornjim Poljicima? - Da, svake godine ga posjećujem! Da, ove godine idem prvi put. Možda, još nisam odlučio/la. Ne, radije posjećujem druge adventske manifestacije. Ne, takve manifestacije me ne zanimaju. Glasaj

Što posjetitelje čeka na šetnici i imanju

Na osvijetljenim stazama mali će posjetitelji moći sresti Djeda Mraza i Grincha. Na imanju tijekom cijele godine živi više od 150 životinja. Uz konje i magarce djeca će moći vidjeti lame i muflone, a među pticama potražiti guske, šarene mandarinske patke i emue. Nakon šetnje obitelji će moći kušati tradicionalna dalmatinska jela koja pripremaju lokalna gospodarstva.

Od obiteljskog imanja do europskog priznanja

Božićno selo počelo je kao blagdansko okupljanje na obiteljskom imanju, a danas je razlog za dolazak u Gornja Poljica i izvan ljetne sezone. Ovogodišnje iščekivanje pola milijuntog posjetitelja pokazuje koliko je naraslo od svojih početaka.

Selo je bilo u središtu kandidature koja je Omišu donijela titulu Europskog sela Božića za 2027. godinu. Istaknuto je i u izborima platforme European Best Destinations, dobitnik je priznanja Central & Eastern Europe Prestige Awards 2026/27 te nagrade Simply the Best u kategoriji manifestacija.