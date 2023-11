KONGRES O VINU U ZNAKU ZABRANJENOG PROŠEKA: "Rezultat naše borbe je po prvi put pojava više od deset desertnih vina na Sabatini"

Završen je 33. Međunarodni kongres vinogradara i vinara – Sabatina 2023. Osim po dobroj atmosferi i sjajnim vinima, kongres će zasigurno ostati upamćen i po desertnim vinima kojih je na ocjenjivanje okusa i kvalitete pristiglo više nego uobičajeno – njih čak deset. Uz to, ukupni šampion Sabatine postalo je upravo desertno vino Jakov Vinoplod Vinarije.

"Ovo je satisfakcija za sav trud, za svu borbu za priznavanjem imena, kao i za proizvodnju"

Glavna nagrada u kategoriji otvorenih, desertnih vina, ali i nagrada za najbolje ocijenjeno desertno vino pripala je desertnom vinu Maraština, malvasija dubrovačka 2022. OPG Stjepan Vučemilović iz Zadra.

"Ovo desertno vino je zapravo prošek kojega ne smijemo zvati prošekom zbog postupka koji još traje pri Europskoj uniji kako ne bismo kompromitirali cijelu borbu. U tu borbu sam i osobno uključen posljednjih 10 godina, i ovo je jedna satisfakcija za sav trud, za svu borbu za priznavanjem imena, kao i za proizvodnju. A rezultat ove naše borbe je da se prvi put na Sabatini pojavio broj od deset desertnih vina što znači da smo potakli i ostale proizvođače. Inače, s ovim vinom raznih godišta po cijelom svijetu osvajam nagrade, velika zlata i svjetska natjecanja. Na Sabatini sam već osvojio ovu šampionsku nagradu s malvazijom dubrovačkom i maraškinom", komentirao je Stjepan Vučemilović vlasnik istoimenog OPG-a koje je osvojilo šampionsku nagradu.

U kategoriji za najbolje crno otvoreno vino, nagradu je osvojio Ivica Ivandić iz Šestanovca s plavcem malim iz 2022.

"Ovo je rezultat rada moga oca i mene, a ujedno i naše treće sudjelovanje na Sabatini. Nakon dvije srebrene medalje, okrunili smo se peharom za najbolje crno otvoreno vino. Riječ je o malom plavcu, koji dolazi iz domovine malog plavca – s Pelješca. Vinogradi se nalaze na južnoj strani otoka. Mi smo vinari amateri i samim time je nagrada veća, a uz ovaj vinski hobi razvijamo i uljarstvo", istaknuo je Ivandić.

A među šampionima, našao se i korčulanski pošip koji već šestu godinu za redom osvaja ovu nagradu. Iako, ove je godine pobjedu odnio pripetavanjem, ni manje ni više nego sa – susjedom.

"Ovo je šesti put za redom kako je naš pošip postao šampion. Očito smo 'pogodili' rad u vinogradu i to prenijeli u podrum. Mislim da ćemo sada ipak stati s ovim, tako da se s pošipom više nećemo družiti u ovoj formi na Sabatini. Druga šampionska je za najbolje suho bijelo vino koje je osvojio naš grk. Grk i pošip su autohtone sorte, iz naših vinograda iz Lumbarde na Korčuli. Otac nas uvijek uči poniznosti i skromnosti, ali i poštivanju drugih i sebe. Vino radimo isključivo iz naših vinograda i ostao nam je još jedan mali dio vinograda koji ćemo zasaditi iduće godine. Ostajemo na 6 i pol hektara, odnosno, nekih 40 tisuća trsova raznih sorti, a pretežito su tu grk i pošip. Baziramo se isključivo na kvalitetu i to je za nas dosta. Zanimljiva informacija je kako smo ove godine šampionsku nagradu za pošip osvojili pripetavanjam s drugim pošipom koji je također iz Lumbarde. Simpatično je vidjeti kako se radilo o mom prijatelju i kolegi,a možda bi mi bilo čak i draže da je on osvojio", u slavljeničkom tonu kazao je vlasnik vinarije Zure Marko Batistić.

„Za biti šampion, prije svega je ključno imati jako dobre rezultate u vinogradu"

Podrumi Andrija zasigurno su bili osvježenje ovogodišnje Sabatine. Ovi vrijedni vinari dolaze iz srca Hercegovine, mjesta Paoče u blizini Čitluka. Josip Martinović enolog je Podruma koji čitavi proces proizvodnje vina nazire pod budnim okom.

"Za biti šampion, prije svega je ključno imati jako dobre rezultate u vinogradu, jer bez vinograda dalje nema priče. Nakon toga, vino treba jako dobro 'školovati' u podrumu. Ovdje je rađena jedna duža metoda maceracije pa je time i fermentacija trajala duže. Nakon toga, vino je odležavalo u hrastovim bačvama gdje smo pazili na kombinaciju našeg slavonskog hrasta, i francuskog hrasta, ali i kombinirali nove i stare bačve, te nakon 3 i pol godine vino je preliveno u butelje. Sada, vino ima iznimnu kvalitetu, i bitno je naglasiti kako se ta kvaliteta podiže, još uvijek je u uzlaznoj putanji i mislim da po ovim sad karakteristikama vina uslijedit će dugo odležavanje u boci", istaknuo je enolog Martinović.

Direktor prodaje Podruma Andrija, Andrija Miroslav Ćorić ponosan je na osvojene nagrade.

„Ovo nam nije prva šampionska titula. Za vranac selekcije 2013. smo 2016. dobili šampionsku titulu, ali i za vranca iz 2016. Podrumi Andrija su obiteljska vinarija koja se već dvije generacije bavi proizvodnjom vina. Podignuta je u čast mome djedu Andriji po kojem je vinarija dobila ime Inače, Josip je tu s nama kao enolog već 17 godina tako da je i on postao obitelj. Možemo se pohvaliti našim autohtonim sortama žilavkom i blatinom, a radimo i dosta svjetski poznatih sorti“, zaključio je Ćorić.

GALERIJA Kliknite za pregled FOTO: PRESS FOTO: PRESS FOTO: PRESS FOTO: PRESS FOTO: PRESS