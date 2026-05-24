Kongo bilježi više od 800 sumnjivih slučajeva ebole, stručnjaci strahuju da ih je još više

Novi podatci upućuju na to da je aktualna epidemija ebole na istoku Demokratske Republike Kongo započela znatno ranije nego što su zdravstvene vlasti dosad procjenjivale. Prema informacijama Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), virus se mogao širiti tjednima prije nego što je službeno identificiran.

IFRC je objavio kako su se trojica volontera Crvenog križa vjerojatno zarazila virusom ebole još 27. ožujka u pokrajini Ituri. Humanitarni djelatnici tada su sudjelovali u drugoj misiji te su bili u kontaktu s preminulim osobama, ne znajući da se u tom području već širi smrtonosna bolest, piše Fenix magazin.

Prema priopćenju Federacije iz Ženeve, u trenutku njihove misije nije bilo poznato da je virus ebole prisutan u regiji. Sva trojica volontera preminula su tijekom svibnja – 5., 15. i 16. svibnja.

Epidemija dugo ostala neotkrivena

Dosad se najranijim poznatim slučajem smatrao muškarac iz Konga koji je 24. travnja primljen na liječenje sa simptomima bolesti, a preminuo je tri dana kasnije. Međutim, novi podaci sugeriraju da je virus bio prisutan u zajednici najmanje mjesec dana prije tog slučaja.

Prvi slučajevi ebole laboratorijski su potvrđeni tek 15. svibnja. Dva dana kasnije Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je zdravstvenu krizu od međunarodnog značaja. U tom trenutku već je bilo registrirano više od 240 sumnjivih slučajeva zaraze.

Prema podacima vlade Demokratske Republike Kongo, od početka epidemije prijavljeno je ukupno 867 sumnjivih slučajeva. Od posljedica bolesti umrle su 204 osobe. Laboratorijskim testovima potvrđena je 91 infekcija, među kojima je deset završilo smrtnim ishodom.

Rijetki soj virusa otežava borbu protiv bolesti

Stručnjaci upozoravaju da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno evidentiranog. Smatra se da je epidemija tjednima prolazila nezapaženo, a dodatni problem predstavlja činjenica da se svi slučajevi ne prijavljuju zdravstvenim vlastima.

Situaciju dodatno otežava rijedak Bundibugyo soj virusa ebole. Standardni dijagnostički testovi u početku nisu uspjeli potvrditi prisutnost ovog uzročnika, što je usporilo reakciju zdravstvenih službi. Za Bundibugyo soj trenutno ne postoji odobreno cjepivo niti specifična terapija, piše Fenix magazin.

U susjednoj Ugandi dosad je potvrđeno pet slučajeva povezanih s epidemijom na istoku Konga. Vlasti te zemlje zasad ne objavljuju podatke o broju sumnjivih slučajeva.

Jedna od najsmrtonosnijih zaraznih bolesti

Ebola je izrazito zarazna i po život opasna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženim osobama ili njihovim tjelesnim tekućinama. Simptomi uključuju visoku temperaturu, slabost, povraćanje i unutarnja krvarenja, a stopa smrtnosti može biti vrlo visoka.

Svijet je posljedice ove bolesti najteže osjetio tijekom velike epidemije u zapadnoj Africi 2014. i 2015. godine, kada je od ebole umrlo više od 11.000 ljudi. Zdravstvene organizacije sada upozoravaju da je brzo otkrivanje i izolacija novih slučajeva ključno kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze u središnjoj Africi.