Što se događa s postupkom dodjele koncesije za Marinu Veli Iž i kada će biti poznato tko će sljedećih dvadeset godina upravljati ovom lukom nautičkog turizma? To pitanje ponovno je dospjelo u središte javnosti nakon što je objavljeno da je jedan od sudionika natječaja, preko odvjetnika, upozorio na protek roka za donošenje odluke. Riječ je o gospodarski značajnom postupku koji vodi Zadarska županija, a čija procijenjena vrijednost prema natječajnoj dokumentaciji prelazi 25 milijuna eura.

Natječaj je raspisan još u lipnju ove godine, a ponude zainteresiranih tvrtki otvorene su tijekom srpnja. Međutim, prema informacijama koje je portal 057info objavio 13. studenoga, odluka o odabiru koncesionara još se čekala, što je izazvalo pitanja o tijeku postupka i poštovanju predviđenih rokova. Istodobno se otvara i pitanje budućih ulaganja u marinu, koja predstavlja važan dio nautičke infrastrukture otoka Iža.

Četiri tvrtke zainteresirane za dvadesetogodišnju koncesiju

Zadarska županija u lipnju je raspisala natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru, namijenjene gradnji, rekonstrukciji i gospodarskom korištenju Marine Veli Iž. Rok za dostavu ponuda istekao je 20. srpnja 2026. godine, a njihovo javno otvaranje održano je tri dana poslije. U postupku su sudjelovale četiri tvrtke: Grisogono, Esso Nautica, Iž Nautic i U orcu.

Natječaj predviđa dodjelu koncesije na razdoblje od 20 godina, dok procijenjena vrijednost koncesijskog odnosa iznosi 25.334.077,46 eura. Važno je pritom naglasiti da taj iznos ne predstavlja automatski vrijednost ulaganja koja bi budući koncesionar morao ostvariti u obnovu ili izgradnju marine. Riječ je o procijenjenoj vrijednosti koncesije tijekom njezina trajanja, dok konkretne investicijske obveze ovise o natječajnim uvjetima i odabranoj ponudi.

Jedan ponuditelj upozorava na istek roka

Prema informacijama portala 057info, jedan od sudionika natječaja preko odvjetnika upozorio je Zadarsku županiju da je istekao rok predviđen za donošenje odluke o koncesiji. U natječajnoj dokumentaciji naveden je rok od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda, što je otvorilo pitanje zašto odluka nije donesena u očekivanom razdoblju. Ponuditelj je pritom iznio i određene primjedbe povezane s ispunjavanjem uvjeta drugih sudionika postupka.

Takve navode treba promatrati kao tvrdnje zainteresirane strane, a ne kao potvrdu nepravilnosti u provedbi natječaja. Za pouzdanu ocjenu potrebno je dobiti službeno očitovanje Županije, utvrditi točan status pregleda ponuda i provjeriti postoje li okolnosti koje su utjecale na trajanje postupka. Posebno je važno razjasniti jesu li nastupile zakonske ili administrativne zapreke zbog kojih odluka još nije donesena.

Marina ima oko 90 vezova i složenu pravnu povijest

Marina Veli Iž raspolaže s približno 90 vezova, a njezin pravni i upravljački status tijekom prethodnih godina bio je povezan s pitanjima pomorskog dobra i prava korištenja prostora. Takve okolnosti dodatno naglašavaju važnost transparentnog postupka dodjele nove koncesije. Budući koncesionar trebao bi imati jasno definirane uvjete pod kojima preuzima upravljanje marinom, kao i obveze povezane s održavanjem, ulaganjima i razvojem infrastrukture.

Za stanovnike Velog Iža i korisnike marine nije nevažno kakvi će biti konkretni učinci novog koncesijskog odnosa. Potencijalna ulaganja mogla bi poboljšati kvalitetu usluge, sigurnost vezova i ukupnu nautičku ponudu otoka, no takve koristi ovise o stvarnim obvezama budućeg upravitelja. Zato se, osim pitanja odabira koncesionara, nameće potreba za jasnim informacijama o planiranim radovima i rokovima njihove realizacije.

Kada će biti donesena odluka?

Nakon više mjeseci od otvaranja ponuda i upozorenja jednog od sudionika na protek rokova, ključno je pitanje u kojoj se fazi trenutačno nalazi postupak. Zadarska županija trebala bi pojasniti jesu li ponude pregledane, postoje li zapreke za njihovo vrednovanje te kada se može očekivati konačna odluka. Jednako je važno utvrditi hoće li eventualno produljenje postupka utjecati na planirane investicije i početak novog razdoblja upravljanja marinom.

Koncesije na pomorskom dobru, osobito one koje se dodjeljuju na više desetljeća, imaju dugoročne posljedice za lokalnu zajednicu i gospodarski razvoj obalnog prostora. Zbog toga javnost ima interes znati pod kojim će uvjetima marina biti dana na korištenje, tko će njome upravljati i koje će obveze preuzeti. Dok nadležna tijela ne objave konačnu odluku, budućnost upravljanja Marinom Veli Iž ostaje otvoreno pitanje.