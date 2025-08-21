Koncert u čast Vinka Coce, Olivera Dragojevića i Ćire Gašparca oduševio Kaštelane

Koncert sjećanja na Olivera Dragojevića, Ćiru Gašparca i Vinka Cocu održan je sinoć u lukšićkom Novom parku, a svevremenske hitove izvodio je Nedjeljko Nedo Kovačev i bend Rovinježovi. Večer nabijena emocijama, puno gledalište i prekrasan glas Nede Kovačeva vratili su posjetitelje u neka daleka vremena, a u dvosatnom koncertu i desetcima glazbenih poslastica ova tri hrvatska glazbena velikana uživalo je i staro i mlado.

Organizator koncerta je Grad Kaštela.

"Večer posvećena trojici velikana kojima se iznimno divim i cijenim. Jako mi je drago što smo skupa uživali u njihovim pjesmama, što je publika svaku pjesmu dočekala s ovacijama i pjevala s nama. Svi smo se jako dobro zabavili i prisjetili nekih davnih vremena", kazao je Kovačev.