Koncert Matka i Brane u Planome povodom blagdana svete Marte

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta danas se nastavlja u Planome, gdje će se održati tradicionalna Fešta svete Marte, jedna od najposjećenijih ljetnih proslava u trogirskom zaleđu.

Tradicionalna proslava zaštitnice mjesta svake godine okuplja mještane, njihove goste i brojne posjetitelje u ozračju zajedništva, druženja i dalmatinske pjesme, a ni ovogodišnje izdanje neće biti iznimka.

Središnji dio večeri bit će koncert popularnog glazbenog dvojca Matko i Brane koji će od 21 sat na igralištu u Planome izvesti brojne dalmatinske i zabavne hitove te se pobrinuti za veselu atmosferu i ples do kasno u noć. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje

Fešta svete Marte još jednom potvrđuje važnost očuvanja mjesnih običaja i zajedništva, a kroz program 56. Trogirskog kulturnog ljeta tradicija se uspješno povezuje s bogatom glazbenom ponudom, stvarajući ljetne večeri u kojima jednako uživaju mještani i posjetitelji.