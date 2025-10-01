Koncert Marijane Vuko u Ghetto klubu

U četvrtak 9. listopada, kantautorica Marijana Vuko održat će koncert u Ghetto klubu u Splitu.

Marijana Vuko kantautorica je porijeklom iz Dalmatinske zagore koja već dvadeset i pet godina u Njemačkoj izdaje i izvodi vlastite autorske pjesme, za koje je nagrađivana u okviru festivala svjetske glazbe, kao i na sceni njemačke dječje glazbe. Radi kao glazbeno-pedagoška nastavnica i docentica.

Kao germanistica i profesorica ona se igra hrvatskim riječima, slaže i pjeva ih na ne-običan način, tako da njene pjesme plijene pažnju i pozornost: "Kada se igram s hrvatskim riječima, slobodna sam, sve mi zvuči novo i zanimljivo i radujem se kao dijete kada nađem nešto dobro."

Marijanine pjesme ostavljaju trag u dušama, glas joj je jedinstven, duhovit i iskren i upravo zbog toga prodire izravno u srca slušatelja. Svaka njena pjesma putovanje je kroz svijet pun čuda i spoznaja, ali i borbe s ne uvijek lijepom stvarnošću. Na autentičan i duhovit način, s publikom dijeli svoje životne priče – slabosti, bitke, poraze, spoznaje i uspjehe. Nakon svog nedavnog povratka u Hrvatsku, posvećena je još intenzivnije svojoj glazbi, koju predstavlja domaćoj publici.

Početak koncerta je u 20h.