Koncert bez benda i pjevača oduševio publiku: 500 stranaca zajedno izvelo veliki hit

Više od 500 ljudi okupilo se u rasprodanoj dvorani u Hong Kongu očekujući koncert. No kada su se svjetla ugasila, na pozornici se nisu pojavili ni bend ni pjevač. Glavni izvođači bili su upravo ljudi koji su kupili ulaznice.

Pred publiku je izašla Astrid Jorgensen, bivša profesorica glazbe i osnivačica projekta Pub Choir, s jednostavnim zadatkom – u samo 90 minuta od nekoliko stotina potpunih stranaca napraviti veliki zbor.

Pjesma večeri bila je "September", veliki hit grupe Earth, Wind & Fire. Nakon kratkog uvježbavanja, dvoranom je odjeknuo glas više od 500 ljudi koji su pjesmu zajedno izveli od početka do kraja, piše CNN.

"Ljudi ne žele samo slušati glazbu, nego je žele i stvarati", objasnila je Jorgensen.

Nema audicije i nije važno znate li pjevati

Ideja Pub Choira nastala je 2017. godine u Australiji, a u međuvremenu se proširila daleko izvan njezinih granica. Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u zajedničkim izvedbama poznatih pjesama, među kojima su "I Want It That Way" Backstreet Boysa i "Africa" grupe Toto.

Koncept je namjerno jednostavan i otvoren svima. Audicije ne postoje, glazbeno obrazovanje nije potrebno, a nije važno ni smatra li netko da zna pjevati.

Sudionici se tijekom večeri dijele u tri skupine. Svaka uči svoju vokalnu dionicu, a kada ih spoje, nastaje višeglasna izvedba.

Jorgensen sve vodi uz velik broj šala i interakciju s publikom, zbog čega cijeli događaj nije klasična zborska proba. Više nalikuje kombinaciji koncerta, zajedničkog pjevanja i stand-up nastupa.

Mobiteli ostaju po strani

Važan dio cijelog iskustva je i odmak od ekrana. Jorgensen potiče ljude da tijekom događaja spuste mobitele i koncentriraju se na ljude oko sebe.

Vjeruje da upravo želja za takvim iskustvima može objasniti sve veću popularnost masovnog zajedničkog pjevanja. U vremenu u kojem velik dio dana provodimo pred ekranima i na društvenim mrežama, ljudi ponovno traže aktivnosti u kojima mogu izravno sudjelovati s drugima.

Slični projekti pojavili su se u Singapuru, Kanadi, SAD-u i brojnim drugim zemljama. Jorgensen samo ove godine planira zapjevati s približno 70.000 ljudi.

Zašto se ljudi nakon zajedničkog pjevanja osjećaju bolje?

Popularnost takvih događaja ne mora biti samo posljedica dobre zabave. Istraživači grupnog pjevanja navode da ono može pozitivno djelovati na raspoloženje, pomoći u smanjenju stresa i pojačati osjećaj povezanosti s drugim ljudima.

Tijekom zajedničkog pjevanja sudionici usklađuju disanje, ritam i dijelom pokrete. Upravo ta sinkronizacija može pridonijeti osjećaju pripadnosti grupi, čak i među ljudima koji se prije događaja nikada nisu upoznali.

To je privuklo i Pauline Wong, jednu od sudionica događaja u Hong Kongu, koja kaže da u svakodnevnom životu gotovo nikada ne pjeva.

"Ne pjevam baš, ali ovdje to nije važno. Samo se želim dobro zabaviti", rekla je.

U tome se možda krije i najveći dio privlačnosti Pub Choira. Nitko ne dolazi dokazati koliko dobro pjeva. Nekoliko stotina stranaca jednostavno se okupi u istoj prostoriji, na neko vrijeme ostavi mobitele po strani i zajedno napravi nešto što nijedan od njih ne bi mogao napraviti sam.