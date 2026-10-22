Konačno vodostaji naglo rastu nakon obilne kiše, no javlja se problem: Skoro sigurno slijedi zamućenje pitke vode

Obilne kiše koje su u srijedu, 21. listopada, pogodile Split, Solin, Kaštela i okolno područje konačno su prekinule dugotrajno sušno razdoblje. Na pojedinim meteorološkim postajama izmjereno je više od 100 litara kiše po četvornom metru, a nakon dugo vremena vodostaji dalmatinskih rijeka počeli su naglo rasti. Posebno se to odnosi na Jadro i Žrnovnicu, čiji su vodostaji tijekom nevremena brzo porasli.

No uz toliko željenu kišu mogao bi stići i jedan dobro poznati problem. Nakon prvog velikog porasta vodostaja poslije dugotrajne suše postoji velika mogućnost zamućenja krških izvorišta, uključujući Jadro, s kojeg se pitkom vodom opskrbljuje velik dio splitskog područja.

Zašto se voda iz Jadra muti nakon obilnih kiša?

Na krškom području obilne oborine vrlo brzo prodiru u podzemlje, a povećani protok vode može pokrenuti sitne čestice sedimenta koje su se tijekom sušnog razdoblja zadržavale u podzemnim kanalima i pukotinama. Zbog toga se voda na izvorima poput Jadra može zamutiti već nakon snažnijih oborina, osobito kada kiša uslijedi nakon dugog sušnog razdoblja.

Takve pojave splitskom području nisu nepoznanica. Vodovod i kanalizacija Split proteklih je godina u više navrata objavljivao obavijesti o povećanoj mutnoći vode nakon obilnijih kiša. U pojedinim slučajevima preporučivalo se preventivno prokuhavanje vode za osjetljive skupine stanovništva, uključujući malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike.

Stoga ne bi bilo iznenađenje da i nakon aktualnog nevremena uslijedi nova obavijest VIK-a o povećanoj mutnoći vode. Ipak, važno je naglasiti da mogućnost zamućenja izvorišta ne znači automatski i da je voda iz slavina zdravstveno neispravna. To ovisi o rezultatima analiza, stanju u vodospremama i vodoopskrbnoj mreži. Eventualne preporuke o prokuhavanju treba pratiti putem službenih obavijesti nadležnih službi.

Svakoj muci jednom dođe kraj: Pročistač vrijedan 41 milijun eura sve je bliže završetku!

Dok bi aktualne kiše mogle ponovno podsjetiti građane na dugogodišnji problem zamućenja vode, iz Solina je prije samo nekoliko dana stigla ohrabrujuća vijest.

Naime, 13. listopada objavljeno je da radovi na izgradnji pročistača pitke vode Jadro na Majdanu napreduju prema planu, a u tom trenutku bilo je završeno 51 posto građevinskih radova. Riječ je o investiciji vrijednoj približno 41 milijun eura, koja bi trebala trajno riješiti problem zamućenja pitke vode za oko 250.000 stanovnika Splita, Solina i okolice.

Tijekom obilaska gradilišta splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić potvrdili su da se završetak vanjske konstrukcije i krova planira do kraja 2026. godine. Nakon toga slijedi ugradnja tehnološke opreme, dok je početak probnog rada predviđen za ljeto 2027. godine.

Nova tehnologija trebala bi ukloniti problem mutnoće vode

Posebnost budućeg pročistača jest primjena suvremene tehnologije membranske ultrafiltracije, kojom se iz vode fizički uklanjaju sitne čestice odgovorne za zamućenje. Uređaj će imati kapacitet od čak 2.000 litara vode u sekundi, a cilj je osigurati pouzdanu opskrbu bistrom pitkom vodom čak i tijekom razdoblja intenzivnih oborina.

Iz VIK-a ističu kako bi novi sustav trebao riješiti problem koji desetljećima prati splitsku vodoopskrbu. Nakon puštanja postrojenja u rad slijedit će i razdoblje provjere njegova funkcioniranja, pa će potpuni učinci ovisiti o uspješnom završetku izgradnje i probnog rada.

Ako sve bude teklo prema planu, građani koji se opskrbljuju vodom iz Jadra već bi od sljedećeg ljeta mogli biti pošteđeni poznatih problema sa zamućenjem vode nakon obilnijih kiša.

Do tada će, barem još neko vrijeme, svaka veća kiša na splitskom području uz dobrodošao oporavak rijeka donositi i pitanje koje građani već dobro poznaju: hoće li voda iz slavina ponovno postati mutna?