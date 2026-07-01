Konačno se otvara cesta koja Zabiokovlju život znači, evo kad će prva vozila

Više od godinu dana nakon velikog odrona na državnoj cesti DC512 Makarska - Vrgorac, na području Stupice, Hrvatske ceste potvrdile su da će promet ponovno biti uspostavljen u petak nakon 15 sati.

Na upit portala Pod Biokovom glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Đurijanček odgovorila je:

Provodi se završna provjera nestabilnih blokova te radovi asfaltiranja kompletne dionice od 1,2 kilometra u punoj širini. Isto tako izvodi se i horizontalna signalizacija. U petak iza 15 sati predviđeno je puštanje u promet.

Podsjetimo, cesta je zatvorena od kraja ožujka 2025. godine nakon velikog odrona stijena. U međuvremenu su provedena geološka istraživanja, uklonjeni nestabilni dijelovi pokosa te izvedeni radovi na osiguranju terena.

Hrvatske ceste za izvođača radova odabrale su riječku tvrtku Monterra d.o.o., koja je bila najpovoljniji ponuditelj na natječaju. Sanacija je obuhvatila dionicu istočno od tunela Stupica u duljini od oko 1,3 kilometra, a vrijednost radova iznosi gotovo dva milijuna eura.