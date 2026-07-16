KONAČNO SE MIČE Evo tko bi trebao biti novi izvođač radova na Širini!

Nakon višemjesečne neizvjesnosti i gotovo potpuno zaustavljenih radova, napravljen je važan korak prema dovršetku rekonstrukcije jednog od najopterećenijih prometnih čvorišta u Dalmaciji. Hrvatske ceste odabrale su novog izvođača preostalih radova na križanju Širina u Solinu.

Prema Odluci o odabiru donesenoj 14. srpnja, posao će biti povjeren tvrtki TEXO MOLIOR d.o.o. iz Cavtata, koja je dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu i u postupku javne nabave osvojila maksimalnih 100 bodova.

Posao težak 24,2 milijuna eura

Vrijednost budućeg ugovora iznosi 19.396.833,36 eura bez PDV-a, odnosno čak 24.246.041,70 eura s uključenim PDV-om. Procijenjena vrijednost javne nabave bila je 19,5 milijuna eura bez PDV-a, što znači da je odabrana ponuda neznatno niža od procijenjenog iznosa. Odabrani izvođač obvezao se preostale radove dovršiti u roku od 18 mjeseci od uvođenja u posao. Ponuda tvrtke TEXO MOLIOR ocijenjena je najboljom prema kriterijima cijene i ponuđenog jamstva.

Za posao se borili Strabag te Hering i Cestar

Na natječaj su pristigle ukupno tri ponude. Uz odabranu tvrtku TEXO MOLIOR, ponudu je dostavio STRABAG d.o.o., kao i zajednica ponuditelja koju čine Hering d.d. iz Širokog Brijega i splitski Cestar d.d.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Hrvatske ceste utvrdile su da je ponuda tvrtke iz Cavtata ekonomski najpovoljnija te da ispunjava uvjete za sklapanje ugovora. Protiv Odluke o odabiru moguće je podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku od deset dana od primitka odluke. To znači da prije potpisivanja ugovora i službenog uvođenja novog izvođača u posao treba pričekati završetak žalbenog roka, odnosno eventualnog žalbenog postupka.

Što se događalo na Širini i kojoj je tvrtki oduzet posao?

Radove na rekonstrukciji Širine prethodno je izvodila DIV Grupa, s kojom su Hrvatske ceste u ožujku raskinule ugovor. Kao razlog navedena su značajna odstupanja od planirane dinamike radova, ali i nedovoljan angažman ljudi, opreme i ostalih resursa potrebnih za pravodobni završetak projekta.

Radovi su se mjesecima odvijali usporeno, a gradilište je u pojedinim razdobljima djelovalo gotovo potpuno "umrtvljeno". Iako je DIV Grupa tvrdila da postoje uvjeti za dovršetak projekta u kratkom roku, Hrvatske ceste ipak su joj oduzele posao, odnosno raskinule postojeći ugovor i pokrenule novi postupak javne nabave.

Novog izvođača očekuje dovršetak temelja, stupova i naglavnih greda, postavljanje čelične konstrukcije i kolničke ploče, završetak novog mosta, sanacija mostova "Novi Jadro" i "Stari Jadro", rekonstrukcija postojećeg križanja te postavljanje prometne opreme i signalizacije. Prema ranijem planu, novi most trebao bi biti završen u prvoj fazi, dok bi se nakon njegova puštanja u promet krenulo u sanaciju postojećih mostova i konačnu rekonstrukciju cijelog križanja.