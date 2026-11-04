Konačno kreće obnova plaže koja izgleda sramotno. Grad za Ježinac pripremio 290.000 eura, poznato što će se sve mijenjati

Jedna od najpoznatijih splitskih plaža, Ježinac na južnoj strani Marjana, nakon godina propadanja i upozorenja na opasno stanje obalne infrastrukture napokon bi trebala dočekati ozbiljniju obnovu. Grad Split pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave za rekonstrukciju obalnog zida i šetnice u uvali Ježinac, a procijenjena vrijednost radova iznosi 290.000 eura.

Natječaj je prvotno objavljen 22. listopada, dok je prema najnovijim podacima rok za dostavu ponuda 24. studenoga 2026. godine. Riječ je o zahvatu koji bi trebao riješiti dio dugogodišnjih problema ove atraktivne, ali infrastrukturno zapuštene splitske lokacije.

Od splitskog kupališnog bisera do „plaže strave“

Ježinac je desetljećima jedno od prepoznatljivih kupališta podno Marjana. Njegov položaj, prirodni ambijent i blizina središta grada čine ga posebno vrijednim dijelom splitske obale. Međutim, stanje obalnog zida i šetnice posljednjih je godina postalo ozbiljan problem. Dotrajala infrastruktura, oštećenja betonskih konstrukcija i posljedice dugotrajnog djelovanja mora otvorili su pitanje sigurnosti kupača i šetača.

Plaža je u javnosti dobila i neslavni nadimak „plaža strave“, koji dovoljno govori o nezadovoljstvu njezinim stanjem. Sada bi se, nakon dugotrajnih priprema, situacija napokon mogla početi mijenjati.

Što se planira napraviti na Ježincu?

Prema ranijim informacijama o pripremi projekta, rekonstrukcija uključuje nekoliko važnih zahvata. Prije svega, predviđeno je uklanjanje postojećeg podlokanog obalnog zida s korodiranom armaturom i izgradnja novoga zida. Planirano je i uklanjanje nelegalno izvedenih zidića te saniranje posljedica djelovanja plime na šetnicu i obalni plato.

Posebno je zanimljivo rješenje završne površine nove ploče, koja bi trebala biti izvedena s oblutcima utopljenima u beton. Takvo rješenje trebalo bi pridonijeti uređenijem izgledu prostora, uz zadržavanje njegova prepoznatljivog obalnog karaktera. Prema ranijim gradskim najavama, postojeća stabla unutar obuhvata zahvata i u njegovoj neposrednoj blizini trebala bi biti sačuvana.

Na Ježinac bi se mogla vratiti i umjetnost

Obnova Ježinca mogla bi imati i zanimljivu umjetničku dimenziju. Naime, Grad Split ranije je najavio razmatranje inicijative Umjetničke akademije u Splitu da se u sklopu uređenja prostora postavi skulptura Frane Missie „Djevojka koja vadi ježinac“.

Riječ je o prijedlogu koji bi obnovljenoj plaži mogao dati dodatnu kulturnu i identitetsku vrijednost. Međutim, postavljanje skulpture ovisi o potrebnim odobrenjima, pa zasad nije potvrđeno da će taj umjetnički element biti realiziran u sklopu aktualnih radova.

Natječaj vrijedan 290.000 eura: tko će dobiti posao?

Naručitelj radova je Grad Split, a postupak se vodi pod evidencijskim brojem MV-874/2026-I. Procijenjena vrijednost radova iznosi 290.000 eura, dok će stvarna ugovorena cijena ovisiti o pristiglim ponudama i konačnom odabiru izvođača.

Postupak se odnosi na pomorske građevinske radove, odnosno rekonstrukciju obalnog zida i šetnice. Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi njihovo otvaranje, pregled i ocjena te, ako budu ispunjeni propisani uvjeti, odluka o odabiru izvođača. Samo raspisivanje natječaja pritom ne znači da radovi mogu odmah početi.

Hoće li radovi zahvatiti kupališnu sezonu?

Jedno od najvažnijih pitanja za građane jest kada će radovi doista početi i koliko će trajati. Grad je ranije najavljivao početak rekonstrukcije tijekom prvog tromjesečja 2027. godine. Međutim, stvarni početak ovisit će o završetku postupka javne nabave, potrebnim dozvolama i ugovaranju radova.

Upravo će trajanje zahvata biti posebno važno za kupače jer bi eventualno produljenje radova moglo utjecati na korištenje plaže tijekom sljedeće turističke i kupališne sezone. Zasad nema dovoljno potvrđenih podataka za precizno utvrđivanje datuma početka i završetka radova.

Ježinac zaslužuje više od privremenih popravaka

Obnova Ježinca nije samo pitanje estetike. Riječ je o prostoru koji svakodnevno koriste brojni Splićani i posjetitelji, a sigurnost obalne infrastrukture trebala bi biti jedan od temeljnih uvjeta njegova korištenja. Zbog toga će posebno važno biti da rekonstrukcija predstavlja dugoročno i kvalitetno rješenje, otporno na djelovanje mora, valova i vremenskih nepogoda.

Nakon godina upozorenja, propadanja i čekanja, Ježinac je dobio konkretnu priliku za obnovu. Hoće li natječaj rezultirati brzim odabirom izvođača i pravodobnim završetkom radova, tek će se vidjeti.

Za Splićane je najvažnije da nekadašnji kupališni biser napokon prestane biti poznat po opasnim i dotrajalim konstrukcijama te ponovno postane siguran i uređen dio obale podno Marjana.