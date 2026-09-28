Konačni rezultati kotarskih izbora! Na Lučcu-Manušu odlučila dva glasa, Spinut dao šest mandata nezavisnoj listi, na Pujankama se izbori ponavljaju

Objavljeni su rezultati izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora Grada Splita, održanih u nedjelju, 27. rujna. Rezultati donose vrlo različitu sliku po splitskim kvartovima – od iznimno tijesnih utrka u kojima su odlučivala svega dva glasa do uvjerljivih pobjeda i osvajanja svih sedam vijećničkih mjesta.

Prema dokumentu Grada Splita, mandati se raspodjeljuju D'Hondtovom metodom uz izborni prag od pet posto važećih glasova. Svako vijeće broji sedam članova. Jedina izborna priča koja još nije završena su Pujanke. Ondje rezultat nije konačan jer će se na biračkom mjestu broj 22 glasovanje ponoviti 4. listopada, nakon čega će biti poznata i konačna raspodjela sedam mandata.

Bačvice bez jasne većine, četiri liste u Vijeću

Na Bačvicama je glasovalo 838 od 5.540 upisanih birača, odnosno 15,13 posto. Najviše glasova dobila je Grupa birača Tomislava Zaninovića – 284, odnosno 34,13 posto, što joj je donijelo dva mandata.

Po dva mandata osvojile su i koalicija Možemo!, Centar, Direkt i SDP sa 234 glasa te HDZ i Domovinski pokret s 207 glasova. Koalicija DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista dobila je 107 glasova i jedan mandat. Tako je svih sedam mjesta raspoređeno među čak četiri liste.

Blatine-Škrape i Brda: Samo jedna lista

Na Blatinama-Škrapama na izborima je nastupila samo lista HDZ-a i Domovinskog pokreta. Dobila je svih 273 važeća glasa i svih sedam mandata. Izlaznost je iznosila 8,55 posto.

Slična situacija bila je i na Brdima. Ondje je glasovao samo 101 birač od ukupno 4.537 upisanih, što znači da je izlaznost iznosila svega 2,23 posto. HDZ i DP dobili su svih 89 važećih glasova i sedam vijećničkih mjesta.

Bol: Četiri prema tri

Na Bolu je utrka završila rezultatom četiri prema tri u mandatima. HDZ i DP osvojili su 272 glasa, odnosno 52,92 posto, dok su Centar, Direkt, Možemo! i SDP dobili 242 glasa ili 47,08 posto.

Izlaznost je bila 7,37 posto – glasovala su 532 od 7.214 upisanih birača.

Grad: HDZ-u i DP-u četiri mandata

U Gradskom kotaru Grad HDZ i Domovinski pokret osvojili su 309 glasova ili 55,88 posto te četiri mandata. Koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a dobila je 244 glasa, odnosno 44,12 posto, i tri mandata.

Na birališta je izašlo 569 od 3.859 birača, odnosno 14,74 posto.

Gripe: Pet mandata za SDP, Centar, Direkt i Možemo!

Na Gripama je zajednička lista SDP-a, Centra, Direkta i Možemo! osvojila 428 glasova ili 67,61 posto te pet od sedam mandata. HDZ i DP završili su s 205 glasova i dva mandata.

Od 4.010 birača glasovalo je njih 639, odnosno 15,94 posto.

Kman: Pavićeva lista prva, ali mandati 3:3:1

Posebno zanimljiva situacija dogodila se na Kmanu. Grupa birača Marka Pavića osvojila je najviše glasova – 273 ili 45,42 posto – i tri mandata. HDZ i DP s 223 glasa također su dobili tri mandata, dok je koalicija DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista sa 105 glasova osvojila jedan mandat.

Izlaznost je iznosila 15,49 posto.

Kocunar: Dodoji četiri mandata

Na Kocunaru je Grupa birača Josipa Dodoje dobila 212 glasova ili 55,79 posto te četiri vijećnička mjesta. HDZ i DP osvojili su 168 glasova i tri mandata.

Glasovalo je 388 od ukupno 3.044 upisana birača, što predstavlja izlaznost od 12,75 posto.

Lokve: Loliću četiri mandata

Grupa birača Daniela Lolića na Lokvama je dobila točno polovicu važećih glasova – 334 – te četiri mandata. HDZ i DP osvojili su 201 glas i dva mandata, a SDP, Centar, Direkt i Možemo! 133 glasa i jedan mandat.

Izlaznost je bila 16,26 posto.

Lovret: 15 glasova razlike

Na Lovretu je razlika između dviju lista bila svega 15 glasova. Centar, Direkt, Možemo! i SDP dobili su 229 glasova, odnosno 51,69 posto i četiri mandata, a HDZ i DP 214 glasova ili 48,31 posto i tri vijećnička mjesta.

Izlaznost je bila relativno niska – 5,86 posto.

Lučac-Manuš: Odlučila samo dva glasa

Jedna od najdramatičnijih izbornih utrka odvila se na Lučcu-Manušu. SDP, Direkt, Centar i Možemo! osvojili su 211 glasova, a HDZ i DP 209.

Razlika od samo dva glasa značila je raspodjelu od četiri mandata za prvu i tri za drugu listu. Od ukupno 4.165 birača glasovalo ih je 426, uz izlaznost od 10,23 posto.

Mejaši: 753 glasa za HDZ i DP

Na Mejašima je zabilježen i velik broj birača – glasovalo ih je 1.286. Lista HDZ-a i Domovinskog pokreta dobila je 753 glasa ili 59,53 posto i četiri mandata.

Koalicija DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista dobila je 512 glasova ili 40,47 posto te tri mandata. Izlaznost je iznosila 14,74 posto.

Meje: HDZ i DP prvi po glasovima, mandati 3:3:1

Na Mejama je HDZ-DP osvojio najviše glasova, njih 243 ili 44,75 posto, ali tri mandata. Grupa birača Pjera Baranovića dobila je 187 glasova i također tri mandata, dok je koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a osvojila 113 glasova i jedan mandat.

Izlaznost je dosegnula 18,55 posto.

Mertojak: 512 prema 403

Na Mertojaku su HDZ i DP osvojili 512 glasova, odnosno 55,96 posto, što im je donijelo četiri vijećnička mjesta. Centar, Direkt, SDP i Možemo! dobili su 403 glasa i tri mandata.

Glasovalo je 927 birača, odnosno 17,30 posto upisanih.

Neslanovac: Gotovo svaki četvrti birač izašao na izbore

Na Neslanovcu je izlaznost bila 26,02 posto, među višima u gradskim kotarima. HDZ i DP dobili su 370 glasova i četiri mandata, a Grupa birača Ante Popovića 300 glasova i tri mandata.

Grupa birača Tonćija Sesera osvojila je 79 glasova, odnosno 10,55 posto, ali bez mandata.

Plokite: Pet mandata HDZ-u i DP-u

Na Plokitama su HDZ i DP dobili 314 glasova ili 69,93 posto te pet mandata. SDP, Centar, Direkt i Možemo! osvojili su 135 glasova i dva mandata.

Izlaznost je iznosila 11,06 posto.

Pujanke čekaju 4. listopada

Na Pujankama je situacija drukčija jer rezultat još nije konačan. Na biračkom mjestu broj 21 glasovalo je 335 birača, a HDZ-DP zasad ima 206 glasova, odnosno 62,05 posto. Grupa birača Marina Borzića dobila je 54 glasa, Centar, Direkt, Možemo! i SDP 47, a DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti 25.

Međutim, na biračkom mjestu broj 22 izbori se ponavljaju 4. listopada, pa će tek nakon toga biti određena konačna raspodjela mandata za ovaj kotar.

Ravne Njive: Leskuru četiri mandata

Grupa birača Ante Leskura osvojila je na Ravnim Njivama 266 glasova ili 59,91 posto i četiri mandata. HDZ i DP dobili su 178 glasova i tri mjesta u Vijeću.

Izlaznost je bila 11,72 posto.

Sirobuja: Grubišiću gotovo 69 posto

Jedan od uvjerljivijih rezultata ostvaren je na Sirobuji. Grupa birača Ivice Grubišića dobila je 582 glasa, odnosno 68,96 posto, i pet od sedam mandata.

Split je naš! osvojio je 164 glasa i jedan mandat, dok su HDZ i DP s 98 glasova također osvojili jedno vijećničko mjesto.

Posebno se ističe izlaznost: glasovalo je 855 od 2.853 birača, odnosno 29,97 posto.

Spinut: Više od 1.000 glasova za Levantinovu listu

Na Spinutu je Grupa birača Luke Kovača Levantina ostvarila jedan od najuvjerljivijih rezultata među listama koje su imale konkurenciju. Dobila je 1.018 glasova, odnosno 78,19 posto, te čak šest od sedam vijećničkih mjesta.

HDZ i DP osvojili su 163 glasa i jedan mandat, dok je koalicija Možemo!, Centar, Direkt i SDP sa 121 glasom ostala bez mandata.

Na izbore je izašlo 1.306 od 5.608 upisanih birača, što znači izlaznost od 23,29 posto.

Split 3: Četiri prema tri

Na Splitu 3 HDZ i DP dobili su 372 glasa ili 48,95 posto te četiri vijećnička mjesta. SDP, Centar, Direkt i Možemo! osvojili su 310 glasova i tri mandata.

DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti dobili su 77 glasova, odnosno 10,13 posto, ali bez vijećničkog mjesta.

Sućidar: HDZ-DP četiri, Ćosićeva lista tri

Na Sućidru je HDZ-DP dobio 417 glasova, odnosno 51,04 posto, i četiri mandata. Grupa birača Damira Ćosića Rode osvojila je 309 glasova i tri mandata, dok je Split je naš! s 91 glasom ostao bez mandata.

Izlaznost je bila 10,92 posto.

Šine: Izlaznost veća od 30 posto

Šine su bile među kotarima s najvišom izlaznošću. Od 1.509 upisanih birača glasovalo ih je 455, odnosno 30,15 posto.

HDZ i DP dobili su 255 glasova ili 56,42 posto i četiri mandata, dok je Split je naš! osvojio 197 glasova ili 43,58 posto i tri mandata.

Trstenik: Pet mandata lijevoj koaliciji

Na Trsteniku su Centar, Direkt, Možemo! i SDP osvojili 444 glasa ili 57,22 posto te pet mandata. HDZ-DP dobio je 251 glas i dva mandata.

DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti osvojili su 81 glas, odnosno 10,44 posto, ali bez vijećnika.

Varoš: Banovićevoj listi većina

Grupa birača Ante Banovića osvojila je na Varošu 242 glasa ili 60,50 posto te četiri mandata. HDZ i DP dobili su 98 glasova i dva mandata, a Hrvatska stranka umirovljenika 60 glasova i jedan mandat.

Izlaznost je iznosila 10,91 posto.

Visoka: Svih sedam mandata HDZ-u i DP-u

Na Visokoj je HDZ-DP ostvario 647 glasova ili 82,42 posto i osvojio svih sedam vijećničkih mjesta.

DOMiNO, HSP i Hrvatski suverenisti dobili su 78 glasova, a Centar 60, no obje liste ostale su bez mandata. Izlaznost je iznosila 19,33 posto.

Žnjan: Četiri, dva i jedan mandat

Na Žnjanu su HDZ i DP osvojili 334 glasa ili 56,23 posto i četiri mandata. Centar, Direkt, Možemo! i SDP dobili su 174 glasa i dva mandata, dok je koalicija DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista s 86 glasova osvojila jedan mandat.

Izlaznost je bila 10,61 posto.

Rezultati u mjesnim odborima

Osim gradskih kotara, biralo se i sedam mjesnih odbora.

U Donjem Sitnom HDZ-DP je bio jedina lista te je sa 58 važećih glasova osvojio svih sedam mandata. Izlaznost je bila 25,96 posto. U Gornjem Sitnom Grupa birača Jaske Peričić osvojila je 128 od 192 važeća glasa i pet mandata, dok su HDZ i DP dobili 64 glasa i dva mandata. Ondje je zabilježena uvjerljivo najveća izlaznost među jedinicama navedenima u rezultatima – 56,14 posto.

U Kamenu je HDZ-DP kao jedina lista osvojio svih sedam mandata sa 104 važeća glasa, uz izlaznost od 6,82 posto. Isti raspored zabilježen je u Slatinama, gdje je lista dobila svih 127 važećih glasova, te u Srinjinama, gdje je dobila sva 64 važeća glasa. Izlaznost u Slatinama bila je 12,63, a u Srinjinama 6,73 posto.

U Stobreču je HDZ-DP također bio jedina kandidacijska lista te je s 201 važećim glasom osvojio svih sedam mjesta. Glasovalo je 212 od 2.592 birača, odnosno 8,18 posto.

Žrnovnica: 18 glasova razlike

U Žrnovnici je Grupa birača Špirka Vlajića dobila 326 glasova ili 47,31 posto i četiri mandata. HDZ i DP osvojili su 308 glasova, odnosno 44,70 posto, i tri vijećnička mjesta.

Razlika između dvije vodeće liste tako je bila samo 18 glasova. HSS je dobio 55 glasova, odnosno 7,98 posto, ali bez mandata. Izlaznost je bila 25,39 posto.

Od 2,23 do čak 56,14 posto izlaznosti

Rezultati pokazuju velike razlike u interesu birača od kvarta do kvarta. Među gradskim kotarima najvišu izlaznost imali su Šine s 30,15 posto i Sirobuja s 29,97 posto, a slijede Neslanovac s 26,02 i Spinut s 23,29 posto.

Na suprotnoj strani su Brda, gdje je glasovalo tek 2,23 posto upisanih birača, te Lovret s 5,86 posto. Kod mjesnih odbora posebno se izdvaja Gornje Sitno s izlaznošću od čak 56,14 posto.