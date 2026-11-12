Komunikacijske agencije članice HURA-e zadržale stabilnu razinu prihoda, izvoz nastavio dvoznamenkasti rast

Komunikacijske agencije okupljene unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) nastavile su pozitivan poslovni trend i u 2025. godini. Analiza poslovanja članica HURA-e, koja danas okuplja rekordnih 66 agencija, pokazuje da su njihovi ukupni prihodi dosegnuli 396 milijuna eura, čime je nakon izrazito snažnog rasta godinu ranije zadržana razina prihoda i potvrđena stabilnost domaće komunikacijske industrije.

Prema podacima iz baze Digitalne komore i FINA-e (info.BIZ), koje je analizirala HURA, ukupni prihodi u odnosu na 2024. godinu dodatno su porasli za 2,42 milijuna eura. Posebno je značajno što novi rast dolazi nakon 2024. godine, u kojoj su prihodi agencija članica povećani za gotovo 15 posto. Dvije uzastopne godine s prihodima na razini od gotovo 400 milijuna eura tako pokazuju da komunikacijska industrija uspijeva zadržati stabilnost.

„Gospodarske neizvjesnosti i geopolitički izazovi neminovno se odražavaju na tržišta i razne profile industrija te u tom kontekstu zadržavanje razine prihoda od lani uz blagi rast možemo promatrati kao stabilnost i pozitivan ishod. Pa ipak, treba iskoristiti svaku priliku za osvještavanje koliko su upravo tržišno komuniciranje i kreativnost unutar njega važni i moćni alati za pretvaranje kriznih ili nepovoljnijih ili stagnirajućih situacija u prednost. Upravo u takvim okolnostima važno je biti hrabar, imati jasnu viziju od koje se ne odstupa te očuvati kontinuitet ulaganja u marketing i komunikaciju, jer su ključni za konkurentnost, povjerenje potrošača i budući rast. Uštede na ulaganjima u marketing i kulturu nikada se povijesno nisu pokazale dugoročno isplativima te bih potaknula na strategije i planiranja budžeta koji će dovesti do daljnjeg razvoja snažnih brendova i uspješnog rasta tržišta“, istaknula je Jelena Fiškuš, predsjednica Uprave Udruge HURA.

IZVOZ NASTAVIO DVOZNAMENKASTI RAST

Važan rezultat ostvaren je na međunarodnim tržištima. Agencije članice HURA-e u 2025. ostvarile su 81,7 milijuna eura prihoda od izvoza, čak 14,38 posto više nego godinu ranije. Nakon što je izvoz i u 2024. rastao dvoznamenkastom stopom, novi rezultat potvrđuje nastavak širenja hrvatskih agencija izvan domaćeg tržišta te konkurentnost njihova znanja, kreativnosti i usluga u međunarodnom okruženju.

Visoku razinu stabilnosti pokazuje i trend zapošljavanja. Broj zaposlenih u agencijama članicama u odnosu na prethodnu godinu ostao je gotovo nepromijenjen. Nakon rasta zaposlenosti od 4,1 posto zabilježenog godinu ranije, podaci za 2025. dodatno potvrđuju sposobnost industrije da održi svoje kapacitete i kontinuitet poslovanja.

Poslovni rezultati ujedno pokazuju sve snažniju poziciju komunikacijske industrije kao sektora koji svoju vrijednost stvara i izvan granica domaćeg tržišta. Kontinuirani rast izvoza posebno je važan pokazatelj razvoja jer potvrđuje da hrvatske agencije svojim znanjem i uslugama uspješno konkuriraju na međunarodnoj razini, dok istodobno zadržavaju snažnu poslovnu bazu u Hrvatskoj.

„HURA danas okuplja rekordnih 66 agencija, a iza te brojke stoji sve širi presjek domaćeg komunikacijskog tržišta. Upravo zato ove rezultate promatramo i kao važan pokazatelj njegove stabilnosti. Posebno je vrijedno što nakon godine izrazitog rasta agencije uspijevaju zadržati visoku razinu poslovanja i gotovo nepromijenjenu zaposlenost. Za nas je to potvrda snažne i zrele industrije, ali i dobra osnova za njezin daljnji razvoj“, istaknula je Dunja Ivana Ballon, izvršna direktorica Udruge HURA.

HURA će i u narednom razdoblju nastaviti s aktivnostima usmjerenima na razvoj tržišta, podizanje profesionalnih standarda, edukaciju i razmjenu znanja te jačanje međunarodne konkurentnosti domaćih agencija. Kroz HURA Intelligence Hub, Dane komunikacija, natjecanja struke, radne skupine i suradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, članice zajednički rade na stvaranju uvjeta za daljnji razvoj hrvatske komunikacijske industrije.