Komunikacijska stručnjakinja: "Milanović se ponaša poput Trumpa"

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček gostovala je u Novom danu na N1 televiziji kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala nedavnu komunikaciju predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

U posljednje vrijeme se sve više spominju premijerove ambicije za poziciju u Bruxellesu. Kišiček smatra da je jedna od poanta tog narativa umanjiti povjerenje u premijera.

“De facto, ako promislite, premijer nije stvorio nijedan krug bliskih suradnika koji su dovoljno kompetentni da bi mogli preuzeti upravljanje državom. Mislim da je osnovni argument pokazati kako premijer želi otići i ostaviti vladanje tko zna kome. Želi se na neki način uplašiti ljude da premijer neće više biti premijer i da nema tko nakon njega preuzeti kormilo nakon što HDZ dobije izbre, u slučaju da dobije.”

Milanović se ponaša poput Trumpa

Kišiček se osvrnula na jučerašnju izavu predsjednika Milanovića o ministru gospodarstva Damiru Habijanu.

“Uvijek je u pozadini predsjednikovih izjava politička motivacija i nikad to nije kod njega slučajno. Njegova jučerašnja izajva i općenito izvedba i nastup je bio vrlo sličan Donaldu Trumpu. I to je tužno što je naš predsjednik imao potencijala i preidspozicije postati hrvatski Obama, a postao je hrvatski Donald Trump.”

Kišiček naglašava da je to šokantno za Milanovića jer je javnost upoznata da inače pripada drugačijem sustavu vrijednosti. “Pamtimo ga kao čovjeka koji se zalagao za liberalne vrijednosti, osobne slobode itd. Ono što je on jučer napravio, kosi se sa svime onime za što se Milanović zalagao godinama. Spominjanje nečije seksualne orijetnacije pa poslije izvlačenje da je to nešto manje važno ili za njega nebitno, potpuno je irelevantno.”

“Činjenica da je to spomenuo kao predsjednik znači da postaje tema dana, tema tjedna. I sad će cijela država raspravljati o privatnom životu ministra gospodarstva što je potpuno irelevatno za funkciju koju obnavlja”, dodaje.

Milanović troši svoj kapital

Kišiček se slaže s premijerom koji je poručio da je on ili bilo tko drugi s desnog spektra izrekao tako nešto, to bi odmah postao skandal. “Mislim da je predsjednik sebi stvorio određeni imidž koji je godinama u politici gradio kao pripadnik liberalne struje i zaštitnik osobnih sloboda pa mu se na neki način više oprašta. Ali on troši taj kapital.”

Šira hrvatska javnost je postala već imuna na šokantne Milanovićeve izjave i to je problem, tvrdi Kišiček.

“Predsjedniku se takve rečenice ne bi trebale opraštati i mi ne bismo trebali biti imuni na šokantne izajve jer je to jedna visoka funkcija koja bi trebala očuvati dignitet funkcije predsjednika republike”, ukazuje Kišiček i dodaje da je problematično što se nakon njegove izjave više nitko ne sjeća poante njegovog posjeta i jučerašnje pressice.

Milinović željan pozornosti

Kišiček se osvrnula i na objavu bivšeg ministra Milinovića koji je na društvenim mrežama uspoređivao svoj torzo s Habijanovim. “Milinović je jedan od zaboravljenih političara koji radi sve da bi dobio svojih dvije, tri minute pozornosti, da bi se ljudi sjetili da on postoji. To je toliko jasno i toga ćemo se nadgledati, izborna je godina.”

Kišiček smatra da bi budući državni odvjetnik trebao više istupati u javnost.

“Glavni državni odvjetnik je slika državnog odvjetništva kao takvog, a percepcija se stvara na temelju njegovog načina komuniciranja. To je ono što svaki javni dužnosnik treba biti svjestan da način na koji komunicirate s javnošću donosi percepciji javnosti o tome koliko ste stručni, čestiti, koliko dobro obavljate posao. Glavni državni odvjetnik treba biti dovoljno kompetentan da stane ispred kamere i da na svaki upit javnosti bude spreman odgovoriti i da to čini dobro bez zastajkivanja i zamuckivanja.”