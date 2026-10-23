Kompostana podijelila kaštelanske vijećnike: Jedni je vide kao rješenje, drugi kao prijetnju

Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća Kaštela, između 28 točaka dnevnog reda, raspravljalo se i o godišnjem izvješću tvrtke „Zeleno i modro“. Direktor Alen Lučić predstavio je izvješće u kojem stoji da je tvrtka ostvarila 5,694 milijuna eura prihoda, dok su rashodi iznosili 5,686 milijuna eura. Godina je završena s dobiti od 8.000 eura.

Tvrtka „Zeleno i modro“ bavi se prikupljanjem otpada na području Kaštela i naplatom gradskog parkinga. U 2025. godini tvrtka je ostvarila gubitak od 1,892 milijuna eura u djelatnosti prikupljanja otpada, dok je taj iznos u 2024. godini iznosio 1,345 milijuna eura. Zbog toga je Grad Kaštela tijekom 2025. godine tvrtki isplatio subvenciju u iznosu od 1,39 milijuna eura.

Nakon Lučićeva izlaganja vijećnici su počeli postavljati pitanja. Jedno od njih odnosilo se na naplatu parkinga. Vijećnik Goran Samardžić predložio je poskupljenje parkiranja tijekom turističke sezone, što bi pridonijelo povećanju prihoda.

Stopa odvajanja otpada u Kaštelima iznosi 31 posto

Mario Banovac dotaknuo se odvajanja otpada. Budući da stopa odvajanja otpada u Kaštelima iznosi 31 posto, zatražio je objašnjenje o tome gdje će kućanstva odlagati staklo. Odgovoreno mu je da će se u skorije vrijeme dijeliti vreće za staklo, kao i kante za kompostiranje preostalim kaštelanskim kućanstvima.

Meri Bedalov Smoje istaknula je da je zaduženost tvrtke velika, ali je istodobno pohvalila rad tvrtke i njezinih djelatnika. Osvrnula se i na odvoz smeća te njegovu cijenu, a zanimalo ju je i gdje će se otpad ubuduće odvoziti s obzirom na to da se Karepovac približava zatvaranju.

Podsjetimo, Grad Kaštela pronašao je alternativno rješenje te će svoj otpad odvoziti u susjednu Šibensko-kninsku županiju, ali i u Karlovačku županiju. To nam je u kolovozu pojasnio gradonačelnik Denis Ivanović.

„Mi smo, više-manje, svoj problem riješili. Kolega Šuta taj je problem već odavno najavljivao te smo slijedom toga krenuli pronaći alternativno odlagalište. Razumijem potez gradonačelnika Šute jer su najveći grad u županiji i imaju najviše otpada. Bio je pritisak na nama ostalima da napustimo Karepovac kako bi za Split ostalo mjesta do zatvaranja. Mi već svoj otpad prevozimo na druge lokacije“, pojasnio je tada Ivanović te dodao:

„Radili smo izračune koji pokazuju da imamo oko pola milijuna eura više troškova isključivo zbog prijevoza, ali moram naglasiti da neće dolaziti do poskupljenja odvoza otpada za građane. Imali smo jedno poskupljenje prije pola godine te mislim da ne bi bilo korektno da ponovno podižemo cijene. Zadarska županija nam je bliža, pa ćemo i ondje odvoziti otpad, ali dugoročno svi očekujemo Lećevicu te čekamo izmjene Prostornog plana kako bismo krenuli u izgradnju kompostane. S njom ćemo puno toga riješiti, imat ćemo znatno manje otpada te ćemo prihvaćati i otpad iz susjednih gradova“, kazao je u kolovozu Ivanović.

Upravo se oko izgradnje kompostane razvila polemika. Vijećnica Meri Bedalov Smoje istaknula je da je u njezinu izgradnju potrebno uključiti širu javnost te dobro razmotriti koji će se tip kompostane graditi kako bi se izbjeglo širenje neugodnih mirisa.

„U cijeloj priči najvažnije je da naši korisnici neće osjetiti posljedice prijevoza otpada na odlagališta diljem Hrvatske jer imamo stabilnu uslugu. Mislim da je stopa odvajanja jako dobra i da raste iz godine u godinu. Što se tiče kompostane, o njoj ćemo pregovarati jer nam je cilj imati kompostanu u kojoj ćemo primati i otpad iz susjednih gradova“, pojasnio je Lučić.

Na njegov odgovor nadovezala se vijećnica Milija Baldić Lukšić, istaknuvši da se MOST Kaštela protivi izgradnji kompostane.

„Kad se izgradi pristupna cesta od tunela Kozjak do Splita i napokon izgradi odlagalište Lećevica, kroz Kaštela će prometovati puno kamiona s otpadom. Još otvorite i kompostanu i maksimalno zagadite Kaštela“, oštro je komentirala Baldić Lukšić.