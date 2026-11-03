KOMPLICIRAJU SE STVARI Preokret oko panoramskog kotača u Splitu: Odbijena jedina ponuda od gotovo 180 tisuća eura! Što sada?

Panoramski kotač, koji je proteklih dana izazvao brojne rasprave o troškovima ovogodišnjeg Adventa u Splitu, ponovno je u središtu pozornosti. Ovoga puta razlog nisu samo financije, nego ishod javnog poziva za najam infrastrukturne opreme i zabavnih naprava. Naime, prema zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 2. studenoga 2026., u koji smo imali uvid, na javni poziv pristigla je samo jedna ponuda, a Povjerenstvo ju je nakon pregleda odlučilo odbiti. Riječ je o ponudi tvrtke Fest d.o.o. iz Ozlja, koja je za cjelokupan paket ponudila 143.381,70 eura bez PDV-a, odnosno 179.227,13 eura s PDV-om. Premda je ponuđeni iznos bio niži od procijenjene vrijednosti javnog poziva, koja je iznosila 175.000 eura bez PDV-a, odnosno 218.750 eura s PDV-om, to nije bilo dovoljno za prihvaćanje ponude.

Zašto je jedina ponuda odbijena?

Ponude su otvorene 2. studenoga u 10 sati, u prostorijama Turističke zajednice grada Splita na Obali hrvatskog narodnog preporoda 9. Prema zapisniku, do isteka roka zaprimljena je samo jedna ponuda, ona tvrtke Fest d.o.o., dostavljena 29. listopada.

Povjerenstvo je prilikom pregleda dokumentacije utvrdilo dva nedostatka. Prvi se odnosi na tehničke uvjete, odnosno priključnu snagu. Prema točki 5.3. javnog poziva, bila je predviđena projektna priključna snaga do 20 kW, dok je ponuditelj u dokumentaciji naveo 40 kW. Povjerenstvo je ocijenilo da takav podatak predstavlja odstupanje od propisanih tehničkih zahtjeva. Drugi problem odnosio se na jezik dostavljene dokumentacije. Javni poziv propisivao je da dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, uz odgovarajuće prijevode dokumenata na stranom jeziku. Prema zapisniku, dio dokumentacije dostavljen je na stranom jeziku bez potrebnog prijevoda. Zbog navedenih razloga Povjerenstvo je zaključilo da ponuda tvrtke Fest d.o.o. ne ispunjava uvjete javnog poziva te ju je odbilo. Zapisnik su potpisali Antea Domijan iz Turističke zajednice grada Splita, Tomo Šundov i Andrej Galić kao predstavnici Grada Splita te Ante Šunjić i Dani Krstičević iz tvrtke Žnjan d.o.o. Važno je naglasiti da jedina ponuda nije odbijena zbog previsoke cijene, nego zbog utvrđenih tehničkih i dokumentacijskih nedostataka.

Ranije smo istražili zašto Grad plaća opremu, a građani dodatno plaćaju ulaznice

Dalmacija Danas 31. listopada objavila je opsežno istraživanje o financijskom modelu panoramskog kotača i karusela, u kojem smo otvorili pitanje zašto se za njihov najam i prateću infrastrukturu izdvajaju javna sredstva, dok izvođač istodobno ima pravo naplaćivati ulaznice posjetiteljima. Iz Grada Splita tada su nam pojasnili kako se samo približno 15 posto procijenjene vrijednosti javnog poziva odnosi na panoramski kotač i karusel, dok preostalih 85 posto otpada na privremenu infrastrukturu namijenjenu adventskim sadržajima na Rivi i Prokurativama. Ta infrastruktura uključuje oko 1.900 metara električnih kabela, 29 razvodnih ormara, rasvjetu, zaštitne ograde, 1.200 četvornih metara drvenih podova i drugu opremu, zajedno s njezinom montažom, održavanjem i demontažom.

Iz Grada su nam tada poručili da model, u kojem izvođač zadržava prihod od prodaje ulaznica, može omogućiti nižu ukupnu cijenu za organizatora jer ponuditelj u financijsku konstrukciju može uključiti i očekivanu zaradu od posjetitelja. "Mogućnost zarade na kotaču i karuselu tako može izravno smanjiti trošak za Grad", naveli su nam tada iz Grada Splita. Ipak, u prethodnom istraživanju upozorili smo da nije poznato koliko bi isti infrastrukturni paket stajao bez dviju zabavnih atrakcija niti koliko se prihoda od ulaznica očekuje. Usporedili smo i primjere iz drugih hrvatskih gradova, uključujući Pulu, Karlovac i Bjelovar, u kojima postoje drukčiji modeli organizacije i financiranja zabavnih sadržaja. Pritom smo naglasili da izravna usporedba ukupnih iznosa nije moguća ako se razlikuju opseg usluga i obveze organizatora.

Što će sada biti s panoramskim kotačem?

Nakon odbijanja jedine pristigle ponude otvara se novo pitanje: kako će organizatori ovogodišnjeg Adventa osigurati planirani panoramski kotač, karusel i ostalu potrebnu infrastrukturu? Prema zapisniku od 2. studenoga, u ovom krugu javnog poziva nije izabran nijedan ponuditelj. To znači da se odbijena ponuda od 179.227,13 eura s PDV-om ne može smatrati ugovorenim troškom Adventa.

Daljnji koraci sada ovise o Turističkoj zajednici grada Splita i ostalim uključenim organizatorima. Jedna od mogućnosti jest raspisivanje novog javnog poziva, uz zadržavanje ili izmjenu pojedinih uvjeta. Druga je preispitivanje načina na koji su infrastrukturna oprema i zabavne atrakcije objedinjene u istom postupku, a možda će se i odustati od cijelog postupka. Odluka je na organizatorima, odnosno Gradu Splitu, Turističkoj zajednici grada Splita i tvrtki Žnjan d.o.o.

Posebno je zanimljivo što je Grad Split u ranijem odgovoru našem portalu upravo objedinjavanje infrastrukture i zabavnih naprava obrazložio organizacijskim i ekonomskim razlozima. Prema tom objašnjenju, jedan izvršitelj trebao je preuzeti odgovornost za usklađenu montažu, napajanje, održavanje i demontažu opreme.