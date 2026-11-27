U Splitsko-dalmatinskoj županiji godišnje nastaje između 8.000 i 10.000 tona komine masline, no Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je za Maslinar da dosad nije zaprimilo nijedan zahtjev za upis privremenog skladišta komine s područja te županije. Istodobno, Županija je predložila šest područja za izgradnju kompostana, a najava državnog sufinanciranja tek se očekuje

Problem zbrinjavanja komine masline, zbog kojeg su pojedine dalmatinske uljare tijekom ovogodišnje berbe bile prisiljene obustaviti preradu ili ograničiti prihvat maslina, otvorio je pitanje koje se godinama odgađa: gdje završava komina nakon prerade i tko je dužan osigurati odgovarajuću infrastrukturu?

Portal Maslinar zatražio je odgovore od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Splitsko-dalmatinske županije. Iz njihovih odgovora proizlazi da je sustavno rješenje još u fazi planiranja, dok su uljare i dalje odgovorne za zakonito postupanje s kominom, piše Maslinar.

Nema nijednog zahtjeva za privremeno skladištenje

Prema informacijama Ministarstva poljoprivrede, dosad nije zaprimljen nijedan zahtjev za privremeno skladištenje komine masline s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Ministarstvo navodi da su zahtjevi pristigli iz drugih područja nepotpuni te da je od podnositelja zatražena dopuna dokumentacije.

Pravilnik koji uređuje ovu problematiku omogućuje privremeno skladištenje komine na poljoprivrednom zemljištu, ali uz propisane uvjete, uključujući suglasnost jedinice lokalne samouprave, odgovarajuću zaštitu zemljišta i upis u evidenciju Ministarstva.

Na pitanje kome se mogu obratiti uljare koje su popunile vlastite kapacitete, Ministarstvo odgovara da mogu kontaktirati vlasnike poljoprivrednih zemljišta spremne preuzeti kominu, uz poštovanje propisanih ograničenja.

Takvo rješenje, međutim, zahtijeva ispunjavanje zakonskih uvjeta i ne predstavlja zamjenu za organiziran sustav prikupljanja i prerade komine.

Šest područja predloženo za izgradnju kompostana

Splitsko-dalmatinska županija potvrdila je Maslinaru da na njezinu području djeluje 40 uljara, u kojima godišnje nastaje između 8.000 i 10.000 tona komine.

Kao dugoročno rješenje Županija predlaže izgradnju kompostana, a nadležnim ministarstvima već je dostavila prijedloge mogućih lokacija.

Riječ je o području Općine Marina, Gradu Kaštelima, otocima Braču, Šolti i Hvaru te području Općine Podgora.

Prema odgovoru Županije, sve predložene lokacije, osim Kaštela, imaju predviđenu mogućnost izgradnje kompostana u važećim prostornim planovima. Kaštela su u postupku izmjene prostornog plana kako bi se omogućila izgradnja pilot-kompostane za kominu masline na području komunalnog pogona u Knežinama.

Ipak, riječ je zasad o prijedlozima, a ne o izgrađenim postrojenjima koja bi mogla prihvatiti kominu iz uljara.

Tko je odgovoran za kominu?

Splitsko-dalmatinska županija podsjeća da je za propisno zbrinjavanje komine odgovoran njezin proizvođač, odnosno uljara, ili maslinar ako kominu preuzme nakon prerade.

Komina se pod propisanim uvjetima može koristiti i na poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je dopušteno razastiranje najviše 80 tona po hektaru. Za takvu primjenu potrebne su propisane analize tla i komine te odgovarajuća evidencija.

Županija ističe da ne raspolaže zemljištima za odlaganje komine, a na gradovima i općinama je da svojim prostornim planovima omoguće izgradnju odgovarajućih postrojenja.

Financiranje se najavljuje, ali rokova za izgradnju nema

Iz Županije navode da je na međužupanijskom sastanku održanom u ožujku najavljena objava javnog poziva za sufinanciranje kompostana ili bioplinskih postrojenja do kraja 2026. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, pak, potvrđuje da će lokacije centara za prikupljanje, skladištenje i preradu biomase te izvori njihova financiranja biti predviđeni Nacionalnim planom za razvoj biogospodarstva od 2027. do 2035. godine i pripadajućim akcijskim planom, čija se izrada tek očekuje.

Konkretan datum početka rada prvog centra zasad nije poznat.

U međuvremenu je 19. studenoga održan sastanak župana Blaženka Bobana s predstavnicima uljara, predvođenima predsjednikom Zajednice uljara i maslinara Hrvatske Ivicom Ljubenkovim. Najavljen je i novi zajednički sastanak s nadležnim ministarstvom radi pronalaženja mogućih rješenja.

Hoće li sljedeća berba dočekati spreman sustav?

Odgovori nadležnih institucija potvrđuju da problem komine nije posljedica samo ovogodišnjeg velikog uroda maslina. Dobra berba tek je razotkrila nedostatak infrastrukture koji već dulje vrijeme opterećuje maslinarski sektor.

Komina nije samo problem koji treba ukloniti iz uljare. Pravilnom preradom i kompostiranjem može postati vrijedan resurs za poljoprivredu, osobito za poboljšanje tla.

No za takav sustav potrebni su konkretni prihvatni kapaciteti, financiranje i jasni rokovi.

Šest predloženih područja za kompostane prvi je korak, ali dalmatinskim uljarama trebaju postrojenja koja rade, a ne samo lokacije na papiru. Ključno je pitanje hoće li se do berbe 2027. godine barem dio najavljenih rješenja doista ostvariti.