Dinamo i Istra 1961 igraju susret 14. kola SuperSport HNL-a na zagrebačkom Maksimiru, a osim događanja na travnjaku, veliku pozornost privukli su i katastrofalni uvjeti na stadionu. Zagreb je zahvatila jaka kiša, a navijači na tribinama ponovno su izloženi teškim vremenskim uvjetima.

Tijekom televizijskog prijenosa utakmice komentator MAXSporta nije skrivao nezadovoljstvo stanjem maksimirskog stadiona, posebno zbog uvjeta kojima su izloženi gledatelji. "Uvjeti na Maksimiru su prestrašni, ali to je tako 10 godina, zašto se i sam čudim. Ovo što doživljavaju navijači večeras je prestrašno", kazao je komentator MAXSporta tijekom prijenosa.

Njegove riječi još su jednom otvorile pitanje infrastrukture najvećeg zagrebačkog stadiona, čije se stanje godinama nalazi na meti kritika.

Dinamo vodi 2:0, jaka kiša otežava uvjete na Maksimiru

Na travnjaku je, pak, Dinamo znatno uspješniji. Zagrebačka momčad protiv Istre 1961 na poluvremenu vodi 2:0, a strijelci su bili Luka Stojković u 11. i Fran Topić u 33. minuti.

Domaćini su dominirali tijekom prvih 45 minuta i stvorili niz izglednih prilika, dok su gosti iz Pule teško dolazili do protivničkih vrata.