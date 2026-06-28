KOMENTAR Vatreni su konačno pokazali karakter

Pobjedom u posljednjem kolu rezultatom 2:1 i sa šest osvojenih bodova, Vatreni su bodovno i rezultatski vrlo uspješno zaključili prvu dionicu Mundijala. Na kraju su, s druge pozicije i samo bodom manje od prvoplasirane Engleske, izborili plasman u eliminacijsku fazu, čime su u vodu pale sve kalkulacije i histerija oko (ne)prolaska skupine.

Hrvatska je sinoć u Philadelphiji svladala Ganu. Rezultat možda ne djeluje toliko uvjerljivo, ali vrijedi istaknuti pristup i opći dojam, koji su u ovoj trećoj utakmici bili znatno bolji nego u prethodna dva susreta, što je na kraju možda i presudilo u vrlo teškoj i tvrdoj utakmici.

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To se najbolje moglo vidjeti u samoj završnici susreta, kada je kapetan Luka Modrić ponovno pokazao karakter. O njegovoj važnosti već je sve ispričano, no sinoć je još jednom demonstrirao svoju volju, htijenje i zalaganje u obrambenoj fazi igre u završnim minutama, kada smo svom snagom branili pobjedu. Vrijedi napomenuti i da je asistencijom za pobjednički pogodak postao najstariji asistent u povijesti svjetskih prvenstava.

Hrvatska konačno izgledala sigurnije

Za razliku od prethodnih utakmica, Hrvatska je protiv Gane od samog početka izgledala sigurnije i odlučnije. Vatreni su imali veći posjed lopte te su strpljivom igrom pokušavali pronaći put do protivničkih vrata, dok se Gana orijentirala na čvrstu obranu i čekanje naše pogreške.

Prvo poluvrijeme nije ponudilo previše prilika, ali je Hrvatska svoju inicijativu ipak okrunila u 31. minuti, kada je Petar Sučić sjajnim pogotkom donio vodstvo. Još jednom je potvrdio da itekako zaslužuje mjesto u početnoj postavi te da je jedan od glavnih kotačića ove "nove" Hrvatske.

Početak drugog dijela donio je potpuno drukčiju sliku. Gana je podigla ritam, zaigrala znatno agresivnije i u nekoliko navrata ozbiljno pritisnula našu obranu te krenula u lov na pogodak. Vatreni su u tim trenucima djelovali nesigurno, no uspjeli su izdržati početni nalet i ponovno uspostaviti kontrolu nad susretom.

Ipak, kada se činilo da je utakmica malo splasnula, ponovno su isplivali stari problemi koji su nam zakomplicirali život. Nakon još jedne loše reakcije poslije kornera Gana je stigla do izjednačenja. Pogodak je u prvi mah bio poništen zbog zaleđa, no nakon VAR provjere odluka je promijenjena.

Srećom, odgovor je stigao vrlo brzo. Samo nekoliko minuta kasnije Hrvatska je napokon bila ta koja je bila konkretna nakon prekida te je pogotkom Nikole Vlašića ponovno povela, na veliko slavlje većinski hrvatskih tribina.

U završnici susreta mirno smo priveli utakmicu kraju i upisali možda i najvažniju pobjedu dosadašnjeg dijela prvenstva.

Iako igra ponovno nije bila na elitnoj razini, Hrvatska je pokazala karakter i prvi put na ovom prvenstvu reagirala onako kako smo znali da može. Upravo bi taj psihološki moment mogao biti jedan od najvećih dobitaka uoči nastavka natjecanja, jer sada kreće potpuno drukčija faza – nokaut-faza, u kojoj prolaziš ili ispadaš.

Putujemo u Toronto na megdan Portugalu

Ovim rezultatom, ali i raspletom u skupini K, ždrijeb nas je spojio s vrlo dobrim znancem. Hrvatska i Portugal će 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu u Torontu odigrati derbi susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Portugal možemo u mnogočemu usporediti s Hrvatskom. Natjecanje u skupini završili su na drugom mjestu iza Kolumbije, ispred DR Konga i Uzbekistana, sa samo bodom više od trećeplasiranog DR Konga i dva manje od prvoplasirane Kolumbije. Nisu posebno briljirali igrom, a i kod njih se vode brojne rasprave oko uloge kapetana Cristiana Ronalda, baš kao što se kod nas često raspravlja o Luki Modriću.

Ipak, riječ je o dvojici nogometnih velikana kakve ovaj sport vrlo vjerojatno još dugo neće imati. Upravo zato očekuje nas pravi spektakl, u prvom redu u režiji tog legendarnog dvojca, ali i iznimno teška utakmica protiv reprezentacije koja nam, ruku na srce, tradicionalno ne odgovara.

Posljednji put na velikom natjecanju susreli smo se još 2016. godine na Europskom prvenstvu, također u prvoj eliminacijskoj utakmici, tada u osmini finala. Portugal je nakon produžetaka slavio s minimalnih 1:0 i kasnije otišao do naslova europskog prvaka.

Nadamo se da je napokon došlo vrijeme da izravnamo račune iz prošlosti.

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