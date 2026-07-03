KOMENTAR Vatreni ispali u utakmici koja će se dugo prepričavati: Penal, zaleđe i portugalski nokaut u sudačkoj nadoknadi

Hrvatska se, nažalost, na kraju pognute glave i u najranijoj fazi oprašta od ovogodišnjeg mundijala. U porazu 2:1 od Portugala završio je hrvatski put na Svjetskom prvenstvu, i to na način koji će navijači dugo pamtiti i koji će možda biti novi ožiljak za nove generacije – zbog drame, kontroverzi i osjećaja da je reprezentacija bila na korak od još jednog velikog podviga.

Utakmica…

Od samog početka susreta bilo je jasno da će obje reprezentacije igrati oprezno. Portugal je očekivano preuzeo veći posjed lopte i pokušavao konstantno graditi napade, dok je Hrvatska disciplinirano zatvarala prostor i čekala priliku iz brzih tranzicija. Prvih dvadesetak minuta obilježila je čvrsta igra na sredini terena, s malo pravih prilika, ali uz vidljivu napetost i veliki ulog koji je nosio ovaj dvoboj.

Kako je prvo poluvrijeme odmicalo, Portugal je stvarao sve veći pritisak, no Vatreni su uspijevali neutralizirati pokušaje. Hrvatska je, s druge strane, prijetila na trenutke, ali bez konkretizacije. Na odmor se otišlo bez pogodaka, uz, realno rečeno, bolju i konkretniju igru Portugalaca u prvoj dionici.

Drugi dio donio je potpuni preokret te možemo slobodno reći kako su Vatreni tu pokazali daleko više od Portugala i možda zaslužili puni plijen, ali to je nogomet i trenuci nepažnje na kraju te koštaju. Hrvatska je u 53. minuti bila ta koja je povela preko Ivana Perišića. U trenucima nakon pogotka izgledalo je kako smo pronašli ritam koji nas je godinama krasio na velikim natjecanjima – čvrsta obrana, mirnoća u posjedu i strpljivo čekanje prilike za novi pogodak. Portugal je izgledao uzdrmano, a Hrvatska nadmoćno.

No, sve se promijenilo nakon dosuđenog kaznenog udarca o kojem će se još dugo pričati, nakon, možemo slobodno reći, "mlakog" duela koji je, nažalost, skrivio Vlašić. Cristiano Ronaldo sigurno je realizirao jedanaesterac i vratio svoju momčad u život. Bio je to trenutak koji je nakratko promijenio psihološku sliku susreta, ali Hrvatska nije dugo očajavala te je nastavila pružati bolju igru i imala nekoliko šansi za ponovno vodstvo te možda i zaključivanje susreta. No, kako to u nogometu obično bude, kada ne zabiješ svoje, budeš kažnjen. Portugal je u 94. minuti preko Gonçala Ramosa pronašao put do pogotka i bacio Hrvatsku u očaj. Taj pogodak velikim dijelom ide na dušu stoperskom trojcu Pongračiću, Šutalu i Gvardiolu te je nejasno kako je jedan igrač Portugala u tolikoj mjeri uspio svladati sva tri naša defanzivna igrača.

Vatreni su do kraja pokušavali te na kraju stigli do pogotka nekoliko sekundi prije kraja, no isti je poništen zbog zaleđa o kojem se dosta priča i o kojem će se još dosta pričati. No, to je moderni nogomet i slobodne sudačke procjene na koje nitko ne može utjecati.

Hrvatska na SP-u…

Na kraju, Hrvatska je jednim dijelom objektivno razočarala svojim nastupom na Svjetskom prvenstvu i to treba realno reći, koliko god naš izbornik na trenutke govorio kako se njegov rad ne treba propitkivati. Iako smo ostvarili plasman u nokaut-fazu, što je uvijek neki početni cilj, dojam koji je reprezentacija ostavila bio je daleko ispod očekivanja, posebno u smislu obećanog u kontekstu defanzivne role. Već u skupini bilo je vidljivo da igra nema prepoznatljivu sigurnost i kvalitetu koja je godinama krasila Vatrene. Mučenja protiv Paname i Gane pokazala su brojne slabosti u igri, dok je težak poraz od Engleske razotkrio sve probleme ove momčadi.

Utakmica protiv Portugala bila je prilika da Hrvatska popravi ukupni dojam, no ni tada nije uspjela napraviti iskorak. Unatoč velikoj borbi i vodstvu u drugom poluvremenu, ponovno su presudile pogreške u ključnim trenucima, a poraz 2:1 označio je kraj hrvatskog puta već u društvu 32 reprezentacije, što je, primjerice, kao da ste u starom formatu ispali u skupini, u istom brojčanom društvu reprezentacija.

Ostaje gorak osjećaj da smo mogli i morali više. Ovo je, vrlo vjerojatno, bio posljednji svjetski ples nekih velikih imena hrvatskog nogometa. Pred našom reprezentacijom sada je novo poglavlje. Trebat će donijeti odluke oko izbornika, vidjeti kakva je budućnost Luke Modrića, Ivana Perišića i ostatka iskusne jezgre te započeti stvaranje jedne nove Hrvatske koja će ponovno sanjati velike stvari.

Reprezentativne obveze vraćaju se početkom nove klupske sezone, koncem rujna, kada će Hrvatska započeti svoju Ligu nacija ogledima protiv Španjolske, Engleske i Češke.

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