KOMENTAR Poljud je sinoć poslao jasnu poruku

U prvoj službenoj utakmici ove sezone, ujedno i prvom europskom ispitu, Hajduk je na Poljudu pred nešto više od 22 tisuće gledatelja rezultatom 2:0 svladao slovačkog predstavnika Žilinu.

Možemo jasno reći da je Hajduk od početka bio bolji protivnik. Gosti su imali tek poneki bljesak, ali gledajući susret u cjelini, danas je na terenu postojala samo jedna momčad. Ipak, javnost je podijeljena oko toga je li ovo bio dobro odrađen posao ili je, s obzirom na Hajdukovu povijest i prikazanu igru, trebalo iskoristiti još poneku priliku te s barem jednim pogotkom više otići na uzvrat.

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Bijeli su do vodstva stigli u 22. minuti, kada je lijepim i odmjerenim udarcem pogodio Roko Brajković, dok je početkom drugog dijela novo pojačanje Dalisson udvostručilo prednost i postavilo, pokazalo se, konačnih 2:0.

"Novi Hajduk"

Hajduk je ovaj susret započeo s čak trojicom novih igrača u početnoj postavi – Acapandieom, Van Hoorenbeeckom i Dalissonom. Vrijedi spomenuti i da je Marko Livaja susret pratio s klupe sve do 85. minute, kada je dobio priliku umjesto Šege.

Možemo reći da je Hajduk, u usporedbi s prošlom sezonom, izgledao svježije i lepršavije. Nove snage donijele su vidljivu živost i energiju koja je ovoj momčadi, nakon niza objektivno loših predstava i rezultata, bila prijeko potrebna. U pojedinim trenucima prošle sezone sve je prelazilo granice sramote i sportskih katastrofa, pa je promjena energije bila nužna.

O pojedincima još ne treba donositi konačne zaključke jer svaki od njih ima dovoljno vremena pokazati mnogo toga vrijednog pohvale, ali i ono što je, nažalost, u Hajduku često realniji scenarij – razočaranje.

Segment igre koji je danas najviše "štekao" bila je realizacija. Upravo se tu postavlja pitanje hoće li trener Gonzalo Garcia u uzvratu posegnuti za određenim rotacijama ili promjenama u napadačkom dijelu momčadi.

Garcia izviždan, Livaja uzdignut

Osim događanja na terenu, posebno je zanimljivo bilo i na tribinama. Prije početka susreta, tijekom službene prozivke, začula su se imena Garcije i Livaje. Trener Hajduka dočekan je salvom zvižduka i negativnih reakcija, dok je kapetan pri ulasku u igru ispraćen velikim pljeskom. Njegov izlazak na teren doživljen je gotovo kao pogodak.

Sada se postavlja pitanje – neovisno o tome jeste li na strani trenera ili igrača – je li ovo slika koju želimo odavati i pokazuje li ona stvarno stanje raskola među Hajdukovim navijačima?

S obzirom na takvu atmosferu, uzvrat dobiva dodatnu težinu, ne samo zbog prolaska dalje nego i zbog prijeko potrebnog "mira u kući". Breme davne 2009. godine i tadašnja blamaža protiv istog protivnika dodatno lede krv u žilama Hajdukovih pristalica.

Za tjedan dana Hajduk putuje na uzvrat u Slovačku, a dva tjedna nakon toga, ovisno o ishodu tog susreta, svoj će europski put nastaviti u drugom pretkolu Europske lige ili Konferencijske lige.