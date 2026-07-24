KOMENTAR Hajduk je Pafosu očitao lekciju za pamćenje!

Sinoć se na Poljudu, pred nešto više od 27.000 gledatelja, odigrala utakmica kakva u Splitu dugo nije viđena, vrlo vjerojatno još od Vitorije Guimarães 2023. godine. Hajduk nije uzeo veći skalp u europskim susretima, a na Poljudu je s 2:0 poražen ciparski Pafos.

Hajduk je na terenu bio bolji…

Hajduk je od samog početka preuzeo kontrolu nad utakmicom i nametnuo ritam igre kakav se na Poljudu nije često viđao posebno za uvodnih desetak minuta. Iako u uvodnim minuta nije stvoriena nekakva izrazita prilika, momčad Gonzala Garcije dominirala je posjedom, osvajala velik broj drugih lopti i konstantno držala Pafos na njegovoj polovici. Bijeli su strpljivo kružili oko gostujućeg kaznenog prostora, tražili prostor preko bokova i "pleli mrežu" oko obrane ciprana.

Gosti su ipak prvi konkretno zaprijetili u petoj minuti, no njihov pokušaj nije predstavljao veći problem za Tonija Silića, koji je sigurno reagirao i bez poteškoća sačuvao svoju mrežu. Ta situacija ostala je više upozorenje nego prava prilika, dok je Hajduk nastavio diktirati tempo. Najveću opasnost Bijeli su stvarali preko strana, gdje su vrlo dobro surađivali Melnjak i Hrgović. Šego je u 13. minuti okušao udarac iz okreta, ali nije bio dovoljno precizan, dok je desetak minuta kasnije Melnjak ubacio oštru loptu pred vrata, no Šego je zakasnio tek djelić sekunde. Pafos je nakon pola sata igre imao svoju najbolju priliku kada je Jaja snažno pucao, ali Silić je još jednom bio siguran i odbio loptu u korner.

Hajduk je odgovorio preko raspoloženog Dalissona, koji je lijepim prodorom izbacio svog čuvara i pronašao Hrgovića, no njegov udarac nije bio precizan. U 41. minuti preko Van Hoorenbeeck Hajduk dolazi do svoje najbolje prilike kada je belgijac sjajno pronašao Hrgovića u prostoru koji je uputio oštru loptu na drugu vratnicu, ali Šego je ponovno ostao kratak. U završnici poluvremena zaprijetio je i Marešić nakon prekida, no bezuspješno.

U drugo poluvrijeme Hajduk je ušao jednako odlučno kao i u prvo, nastavljajući pritiskati goste i tražiti pogodak koji bi okrunio dobru igru. Nagrada je stigla u 56. minuti. Nakon odličnog prodora Roka Brajkovića, kojeg su igrači Pafosa morali zaustaviti prekršajem tik ispred kaznenog prostora, odgovornost je preuzeo Michele Šego koji je fantastično izveo slobodan udarac i neobranjivo pogodio gornji kut i eksploziju oduševljena na Poljudu.

Pogodak je dodatno oslobodio Bijele, koji su nakon vodstva zaigrali još sigurnije i nastavili kontrolirati susret. Takav pristup isplatio se već u 65. minuti. Brza kombinacija Dalissona i Acapandiea potpuno je otvorila desnu stranu, nakon čega je uslijedio oštar prizemni ubačaj pred vrata. Melnjak je odlično pročitao akciju, stigao prije svog čuvara i rutinski pospremio loptu u mrežu za 2:0.

S dva pogotka prednosti pao je teret s leđa i ostalo je samo da se susret mirno privede kraju. Trener Garcia u završnici osvježio momčad kada je Pafos ipak počeo pritiskati u kontinuitetu.

Završnica susreta protekla je bez veće drame. Hajduk je mirno čuvao stečenu prednost, nije dopuštao gostima da razviju pritisak, a posljednji pokušaji ciparskog sastava završavali su u bloku ili u sigurnim rukama Tonija Silića. Jedinu situaciju vrijednu spomena gosti su imali duboko u sudačkoj nadoknadi, no Silić je još jednom ostao koncentriran do posljednjeg zvižduka i potvrdio zasluženu i veliku pobjedu Hajduka.

Kad Hajduk odgovori na terenu…

Hajduk je praktički, štoviše i od dijela svojih navijača, što je dodatna poražavajuća okolnost, uoči ovog susreta bio pomalo otpisan. Davale su mu se tek minimalne šanse za pozitivan rezultat na domaćem terenu, možda u vidu remija, no Bijeli su konačno stali na kraj svim tim pričama i pokazali da se i njih nešto pita. Protivnik može biti jači, kvalitetniji i iskusniji, ali ishod dvoboja nikada se ne smije unaprijed upisivati.

Ovakav Hajduk, kakav smo gledali sinoć, bio je pravo osvježenje i užitak za gledati te se nadamo da ovo nije tek “slučajni bljesak” i jedna dobra utakmica. Očekivati velike pobjede i vrhunske predstave iz tjedna u tjedan bilo bi nerealno jer to ne uspijeva ni najvećim klubovima, no nadamo se da će upravo ovakve utakmice biti prve kockice u izgradnji jednog većeg i stabilnijeg pobjedničkog mentaliteta.

Međutim, kao što se mentalitet gradi na terenu među igračima, tako se mora graditi i među navijačima. Nadamo se da će barem dio ljudi, a posebno onih koji sebe nazivaju navijačima Hajduka, stati na kraj histeriji, preranim zaključcima i unaprijed upisanim lošim scenarijima te da ćemo svi zajedno ovom klubu biti vjetar u leđa, a ne uteg i kamen spoticanja. Ako Bijeli na Cipru ponove energiju, želju i taktičku disciplinu kakvu su prikazali na Poljudu, imaju puno pravo vjerovati da mogu izboriti pozitivan rezultat i prolaz.

Ipak, ne treba trčati pred rudu, ovo je tek prvo poluvrijeme ovog dvomeča i još uvijek ništa nije ni približno riješeno. No nakon onoga što je prikazano na Poljudu, Hajduk s punim pravom i dozom optimizma putuje na daleki Cipar.