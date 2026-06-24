KOMENTAR Budimir spasio blijedu Hrvatsku: Dalić više ne može ignorirati čovjeka odluke

Nakon poraza od Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva, Vatreni su u drugom susretu stigli do prvih bodova svladavši Panamu te tako zadržali nadu u plasman u drugi krug.

Ova utakmica po sadržaju bila je potpuno drukčija od one protiv Engleske. Gledatelji su vidjeli samo jedan pogodak, uz čvrstu i borbenu, ali ne pretjerano atraktivnu igru s obje strane. Ono što ipak pomalo zabrinjava jest još jedno blijedo izdanje hrvatske reprezentacije, koje ne ulijeva veliko povjerenje. Ipak, može se iskoristiti ona stara uzrečica da smo najbolji kada je najteže, a u ovom trenutku jedino su tri boda bila važna i to je jedino što se piše.

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Panamci su stvorili nekoliko vrlo opasnih situacija

Tijek susreta većim je dijelom bio pod kontrolom Hrvatske, dok je Panama svoje prilike tražila iz kontranapada i pojedinačnih bljeskova. Unatoč tome, Panamci su stvorili nekoliko vrlo opasnih situacija u kojima je Hrvatsku, naravno, ponovno spašavao Dominik Livaković. Nakon prva dva kola može se reći da je hrvatska jedinica uvjerljivo prvo ime reprezentacije na ovom turniru.

Što se tiče individualnih predstava, treba kratko ponovno izdvojiti i mladog Martina Baturinu koji je, nakon dobre predstave u Dallasu, i u Torontu pokazao da se na njega ozbiljno može računati u budućnosti i da ima kvalitetu za najveću scenu.

Hrvatska je u susret ušla u grču i tako ga odigrala do kraja. Iz prvog poluvremena teško je izdvojiti nešto vrijedno spomena, dok je drugo donijelo nešto življu i konkretniju igru, ali ponovno ništa osobito opipljivo. Dojam je ostao isti – teško, sporo i bez previše ideje u napadu. Mora se priznati da je Hrvatska protiv 34. reprezentacije na FIFA-inoj ljestvici strepila sve do posljednjeg sudačkog zvižduka.

Trenutak odluke dogodio se u 54. minuti, kada je džoker s klupe Ante Budimir, koji je na poluvremenu zamijenio Petra Musu, postigao pogodak vrijedan pobjede. Budimiru je to bio prvi pogodak za Hrvatsku na velikim natjecanjima i njime je još jednom pokazao da zaslužuje ozbiljniju ulogu u reprezentaciji. S obzirom na njegove odlične igre u španjolskoj La Ligi, opravdano se postavlja pitanje zašto ne uživa veće povjerenje izbornika Zlatka Dalića. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li upravo on dobiti priliku od prve minute u odlučujućem susretu protiv Gane.

Gana je finale…

O ovoj utakmici ne treba previše trošiti riječi. Malo tko će je pamtiti već sutra i sada se sav fokus okreće prema 27. lipnja i Philadelphiji.

Utakmica protiv Gane, koja je u međuvremenu osvojila veliki bod protiv favorizirane Engleske i trenutačno drži drugo mjesto u skupini s četiri boda, za Hrvatsku trenutačno predstavlja veliko finale. Prema različitim projekcijama, Vatreni mogu proći dalje i s četiri, možda čak i s tri boda, ali o tome ne treba previše razmišljati. U tom susretu treba jurišati po maksimalan plijen.

Ono što je najvažnije jest da Hrvatska protiv Gane izađe s pravim stavom, pokaže kvalitetu i individualnu nadmoć koju nesumnjivo posjeduje u odnosu na protivnika te napokon odigra utakmicu na razini svog renomea na ovom turniru. U taj dvoboj ulazimo kao favoriti i tako se moramo postaviti. Hrvatska ne smije razmišljati o kalkulacijama niti čekati rasplet drugih susreta, a takav mentalitet nikada nije krasio ovu reprezentaciju. Ne smije se dopustiti ponavljanje scenarija iz Njemačke prije dvije godine, kada smo nakon slabe prve dvije utakmice u skupini u posljednju ušli s jednake pozicije, a zatim izgubili sve i već u grupnoj fazi morali spakirati kofere kući.

Protiv Gane želimo vidjeti drukčiju Hrvatsku – sigurniju, hrabriju i uvjerljiviju. Jer samo takva Hrvatska može ostvariti cilj i izboriti plasman u drugi krug, a zatim je dalje sve moguće. To je onda ponovno naša prilika da odemo daleko.

Može li Hrvatska proći skupinu na ovom Svjetskom prvenstvu? Da, naravno

Ne, ispast ćemo u skupini

Ne znam